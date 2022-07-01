回歸25周年｜電車全日免費任搭　居港內地人稱消費券堅定留港決心

今日（7月1日）是香港回歸25周年，中國太平保險集團舉辦免費電車乘車日活動，市民可全日免費乘搭電車。



今次活動有義工由內地來港，並留港讀書及工作。有義工表示，雖然他們並非香港永久居民，但可獲港府派發電子消費券，讓他感受到港府的關注，堅定留港的決心。有義工也表示，今次中共總書記、國家主席、中央軍委主席習近平來港，是她與主席「最接近的一次」，感覺很榮耀。



中國太平保險集團今日舉辦「慶祝回歸廿五載．和諧香港開新篇」為主題的免費電車乘車日活動，上午先在石塘咀城西道電車站舉行啟動儀式。

30歲的陳先生是今次活動義工之一。他說，今次是他首次參與慶回歸慶祝活動，令他十分感動。陳先生指，當年他由內地來港讀書及工作 ，至今已留港7年，雖然非香港永久居民，但也獲港府派發電子消費券，他坦言：「看到香港政府更加關注我們⋯⋯更堅定繼續留在香港，為香港出力的決心。」陳先生又指，已打算長時間留港，其妻子亦已從內地來港。

習近平來港 感覺與他「最接近的一次」

26歲的義工孫小姐來港已5年。她同樣指，雖然未成為香港永久居民，但今次可領取消費券，令她感受到政府對他們的關注。

她又指，過去她居於湖南，地方較大。相反，香港地方較集中，今次習近平來港，是她與主席「最接近的一次」，「（以前）他出席的地方，我們基本上只能在新聞上看到，很少這麼近距離的感受到他⋯⋯感覺非常榮耀。」

「97寶寶」由深圳來港︰香港很自由

在1997年出生的鄭小姐亦是義工之一，她在2019年起由內地到港，今次首次參加慶回歸活動，形容心情很激動。

鄭小姐來自深圳，她稱小時候家人會帶她來港遊玩，故長大後打算修讀碩士課程時，便決定在香港留學及工作。她形容，香港很自由，而且充滿機遇，當初她完全不懂廣東話，幸而同事的教導及包容，自己亦花不少時間練習發音等，至今已能用廣東話溝通。

居九龍區市民專程過海「遊電車河」

此外，今日亦有不少市民專程到港島區乘坐免費電車。本來居於九龍區的梁小姐今日特意到港島區乘電車，更稱沒有目的地，只打算「遊電車河」、四處遊覽，故直言「好開心」。

今年78歲的陳婆婆亦與丈夫一同乘搭免費電車。她說，他們今早已前往西環海邊看海，然後再回上環飲茶，之後打算再去天后，「放假周圍去，好開心！」