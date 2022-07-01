回歸25周年｜嶺大、教大等大學7.1舉行升旗禮　各有逾百師生出席

今日（1日）香港回歸25周年，多間大學早上有舉行升旗禮，包括嶺南大學、香港教育大學及香港都會大學等，其中教大及都大均有約100名管理層、師生及校友出席。



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教大新旗桿平台正式啟用

教大表示，今早在大埔校園舉行升旗儀式，出席的包括教大校董會成員、管理層、教職員、學生和校友約100人。教大更特別成立一支學生升旗隊，成員大部份均主修教育。教大又稱，面向行政大樓的新旗桿平台已正式啟用，教大每個上課日均會在此升掛國旗，每周和特別日子亦會舉行升旗儀式。

都大每日升國旗 重要日子有升旗儀式

都大今早則在其賽馬會校園舉行升旗儀式，校董會成員、大學管理層、教職員及學生等過百人均有出席儀式。都大指，為推廣國民教育，大學每天會在校園升掛國旗，亦會於每周一早上及元旦、香港特別行政區成立紀念日，以及國慶日等重要日子舉行升旗儀式。

嶺大今早亦在其校園舉行升國旗典禮，參加者包括校董會主席和成員、署理校長、協理副校長、部門主管、教職員、本地和非本地學生。

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