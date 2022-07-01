七一｜九巴1號線免費搭 尖沙咀總站現人龍 不知情市民稱好開心
撰文：陳栢麟
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為慶祝香港回歸25周年，多個公共交通工具舉辦免費乘車活動，其中由尖沙咀碼頭往竹園邨的九巴1號線，市民全日可任搭，記者現場所見，排隊人龍雖長，但不是每個巿民都知道有免費乘車優惠。
有巿民帶同長者出門，全日行程遍布港九，享受免費交通工具，直言「好開心」；亦有市民事前並不知道有免費乘車，坦言「都開心」，又指因天氣關係，打算逛多一會兒就回家。
范小姐表示，自己住黃大仙區，平時亦有乘搭1號線，今日知道有不少交通工具可免費乘搭，與家中長者出來「行個圈」，即使落雨亦不影響心情，形容「好開心」。她又指，今早已到中環摩天輪「打卡」，然後乘免費小輪到尖沙咀，打算乘1號線先到旺角花園街逛一逛，再搭同車回家。
有市民指「行個圈就走，打風嘛」
另一市民鄭女士與兒子趁着假期出來逛逛，原本打算到太空館，但太空館人太多，故打算到旺角行一圈，「（1號線）今日免費咩？唔知喎，（免費）都開心嘅，突然唔洗錢，（打算）落旺角買啲嘢、行個圈就走，打風嘛。」
李女士表示對免費乘車並不知情，坦言自己有兩元乘車優惠，並不會因免費而選擇乘搭1號線，因目的地是距離尖沙咀碼頭不遠的中間道，「緊係搭架快啲、唔洗等架啦。」
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