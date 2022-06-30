回歸25周年｜七一連假好去處一覽　維港飛行表演、18區有免費雪糕

明日（7月1日）是香港回歸25周年，連同周六周日，不少打工仔享三日回歸連假，全港各區亦有不同慶回歸活動。由於疫情關係，政府宣布停辦七一煙花匯演，不過市民仍可在7.1欣賞到政府飛行服務隊在維港上空進行的編隊飛行表演；旅發局亦在整個7月推出幻彩詠香江特別版「維港光影匯演」。



另外，香港科學館及太空館亦將在7.1免費開放。另外，康文署轄下其他博物館包括香港藝術館、香港文化博物館、香港歷史博物館等，亦正舉辦一系列展覽，均免費入場。而全港各區工商聯有限公司亦將於7月2日在全港18區免費派雪糕。多項交通工具亦在回歸連假中提供不同優惠，當中電車及九巴1號線亦全日供市民免費乘搭。



▼6月28日 香港各界慶典委員會舉行慶回歸活動啟動禮▼



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康樂活動

1. 免費玩康文署設施

政府早前公布，為慶祝香港回歸25周年，香港科學館及太空館將在7月1日免費開放。另外，康文署轄下其他博物館包括香港藝術館、香港文化博物館、香港歷史博物館、孫中山紀念館、茶具文物館、香港鐵路博物館等，亦正舉辦一系列展覽，市民均可免費入場。

另外，市民7月1日亦可使免費用康文署大部份設施，包括室內及室外康樂設施，如羽毛球場、籃球場、高爾夫球設施等，亦包括公眾游泳池。不過市民須於先在「康體通」櫃枱或網上預訂系統預訂康樂設施，先到先得。

香港太空館常設展廳（天象廳節目除外），會在七月一日免費開放。（資料圖片）

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2. 維港有政府飛行服務隊表演及特別版「維港光影匯演」

雖然港府今年停辦七一煙花匯演，不過當局表示，政府飛行服務隊將採用由固定翼飛機和直升機組成的四機編隊，在7月1日上午的升旗儀式期間，飛越維港金紫荊廣場並展示國旗和特區旗。另外，政府飛行服務隊亦將會在當日中午時分再次在維港上空進行同樣的編隊飛行表演。

另外，旅發局亦宣布，整個7月將推出幻彩詠香江特別版「維港光影匯演」，有 10幢建築物及3個地點新加入參與匯演，包括立法會綜合大樓、大會堂等，於每晚8時至8時10分上演。旅發局指今次匯演會特別編排交響樂，融入維港兩岸大廈的燈效及19幢大廈的LED屏幕和幕牆，同步展示25周年的祝賀訊息。

▼6月28日 幻彩詠香江特別版最後預演▼



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3. 文藝表演

在7月1日至3日連假期間，多區亦將舉行文藝匯演，包括東涌、紅磡、北區、黃大仙、荃灣等。

4. 免費派雪糕

全港各區工商聯有限公司表示，為慶祝香港特別行政區回歸25周年，將於7月2日在全港18區免費派雪糕，與民同樂。

▼6月26日 25艘漁船維港巡遊慶回歸▼



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抽獎及優惠

1. 海洋公園

海洋公園早前公布，推出5,000張香港特區成立25週年優惠門票。1997年7月出生的青年，可於7月享海洋公園及水上樂園買一送一門票優惠，即360元便可購入兩張海洋公園門票，亦會附送一張30元購物電子現金券；而水上樂園則可享560元兩張優惠。而門票有效期由7月1日至8月31日，購買日期則為6月23日至7月31日。

2. 港鐵

港鐵在6月28日起推出「一拍有獎」抽獎活動，屆時會連續三個周二在手機應用程式MTR Mobile抽獎，即6月28日、7月5日及7月12日，時間為下午2時至4時。每輪抽獎將分別送出25,000份獎品，即合共有75,000份，當中包括港鐵全年免費車票，每次送出25份。

「一拍有獎」抽獎活動獎品。（港鐵提供）

▼9.2海洋公園公開水上樂園室內及戶外玩樂設施▼



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（海洋公園截圖）

交通優惠

1. 免費電車乘車日

為慶祝香港回歸25周年，中國太平保險集團於7月1日舉辦「慶祝回歸廿五載．和諧香港開新篇」為主題的免費電車乘車日活動，當日上午會先在石塘咀城西道電車站舉行啟動儀式，隨後有6小時的電車巡遊慶祝活動，市民當天亦可全日免費乘搭電車。

2. 免費乘九巴1號線

九巴日前宣布，7月1日當日將舉辦由科興控股（香港）有限公司贊助的免費乘車活動，全港市民當日可無限次免費乘搭路線1號線，往返竹園邨至尖沙咀碼頭。

3. 香港小輪免費遊維港

根據政府慶回歸活動網頁，香港小輪將於7月2日舉辦免費渡輪活動，市民可免費乘渡輪遊維港，地點則為北角東渡輪碼頭。

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