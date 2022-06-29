回歸25周年｜七一賽馬日慶回歸　3T多寶10元一注獨中可贏2500萬元

本港回歸25周年，繼六合彩回歸金多寶後、香港賽馬會將於七月一日 （星期五）在沙田馬場舉辦「香港共慶回歸25周年賽馬日」。當日三T多寶將推高至1,600萬元，倘10元一注獨中，估計彩金可高達2,500萬元。



馬會將於七月一日 （星期五）在沙田馬場舉辦「香港共慶回歸25周年賽馬日」。（資料圖片／盧翊銘攝）

香港共慶回歸25周年賽馬日將於早上11時開放入場，於頭場開跑前（中午12時20分）在馬匹亮相圈，將上演綜合匯演。由賽馬會音樂及舞蹈信託基金獎學金得主女高音葉葆菁，以及賽馬會獎學金得主蕭凱恩，獻唱一系列歌頌香港精神的經典廣東金曲。配合演出的還有賽馬會音樂及舞蹈獎學金得主黃銘熙編排的舞蹈表演。

當天沙田馬場重要賽事包括第六場的「粵港盃」，及第七場的「香港共慶回歸25周年盃 」。馬會指，當日三T多寶將推高至1,600萬元，倘10元一注獨中，估計彩金可高達2,500萬元。

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