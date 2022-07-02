六合彩最幸運中環士丹利街投注站下周二重開　有得同攪珠機打卡

全港最「幸運」的中環士丹利街投注站，在經過11個月的升級工程，將於下周二（5日）重新開幕。為繼去年開幕的日出康城店後，成為第二間特色體驗店。投注站於翻新後，設有多個打卡點，其中放了罕見的六合彩攪珠機，可供細心探究；樓梯級貼上店內錄得的47個六合彩頭獎記錄，以印證這個全港最幸運六合彩投注站名不虛傳。



站內增設兩間餐廳，為Lady M及Tic Tac Room。餐廳內掛滿電視螢幕，市民可邊品嚐美食，邊觀賞賽馬及足球直播賽事。



▼中環士丹利街投注站地面層▼



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樓高4層提供約100個座位

中環士丹利街投注站樓高4層，總面積逾1萬平方呎，在重新裝修後，餐廳及投注大堂共提供約100個座位，並增加餐飲服務、打卡點、消閒娛樂設施等。1樓及2樓為西式甜品店及日式餐廳，3樓則為投注及影視大堂，讓顧客在享用美食的同時，亦可觀賞賽馬及足球直播賽事，18歲以下的未成年人不得進入。

▼中環士丹利街投注站1樓▼



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甜品店Lady M進駐投注站1樓

其中，1樓為提供多款法式甜品及西式美食餐飲的Lady M；2樓則為「Tic Tac Room」，以英國馬場過去的溝通暗號「Tic-Tac」為設計主題，提供和風洋食及電子或桌上遊戲設施，包括大富翁、PS5等。

價錢方面，賽馬日將提供特別餐牌，整個套餐包括前菜、主菜、湯及甜品，包自選飲品，售198元，當中主菜有4款食品選擇，例如日式燉牛肉飯、日式咖哩雞腿肉飯、蕃茄海鮮意大利粉、新豬肉漢堡扒飯。至於非賽馬日則約100元至200元。

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賽馬日到餐廳須預先訂座

惟顧客若於賽馬日光顧上述兩間餐廳，需透過馬會網站，或到各場外投注站預先訂座，否則未必能夠入座。餐廳的營運時間為中午12時正至晚上9時半，而投注站在夜馬日相比平時稍遲才關門。

▼中環士丹利街投注站2樓▼



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樓梯級貼滿47個六合彩頭獎記錄

至於打卡點方面，投注站特設六合彩為主題的展示區，包括全港獨有的六合彩里程碑展示牆，入口處的六合彩攪珠機、2樓模擬騎師的量度體重的「過磅室」等。樓梯級更貼上店內錄得的47個六合彩頭獎記錄，讓顧客先「行轉大運」才到3樓的投注大堂購買彩票。

▼中環士丹利街投注站3樓▼



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第二幸運投注站為屯門市廣場

其實，中環士丹利街投注站自1994年來，已錄得共47次售出頭獎彩票紀錄，故一直被稱作最「幸運」的投注站，吸引大批市民專程前往。至於第二「幸運」的投注站，位於屯門市廣場，目前有44次頭獎紀錄。

（賽馬會網站）

九龍城衙前塱道投注站7月7日開幕

除了中環士丹利街投注站外，九龍城衙前塱道的投注站，亦經重新設計及裝修後，將於下周四（7日）重投服務。除可提供更舒適的環境及設施外，店內裝潢融入九龍城特色，包括街頭書法藝術、本地著名插畫師創作的壁畫牆、霓虹光管設計裝飾等。

▼六合彩歷次億元頭獎奬金攪珠結果▼



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▼6.27 六合彩回歸金多寶攪珠馬會情況▼



▼十大幸運投注站▼（截至去年10月）

