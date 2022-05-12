馬會投注站相隔三個多月恢復受注　有人連買十期六合彩：人都醒啲

疫情緩和，香港賽馬會場外投注站今日（12日）起恢復受注，北角曾誕生頭獎幸運兒的馬寶道的投注站，正午人流未算多，主要為不懂得用網上投注的老友記，有人稱過去數月均無法購買六合彩彩票，對投注站今日恢復受注期待已久。



▼5月12日馬會場外投注站恢復投注服務▼



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到投注站買六合彩的曾伯表示期待已久：「梗係好啦，人都醒啲架嘛。」他今午到投注站一連買了十期六合彩，並說因不熟用網上及電話投注過去數個月都無法落注：「頭先掃安心出行都要職員幫手搞一大輪，投注站始終較適合及方便老人家。」住在附近的鍾伯伯指剛從新聞得知投注站於非日馬賽事日恢復投注服務，便馬上到來買六合彩，大感開心：「多樣嘢老人家玩下囉。」

馬會表示，由今日至本月31日，場外投注處於非賽馬日由中午12時至晚上8時開放(星期一開放至下午6時)；於夜馬賽事日由中午12時至下午6時開放，於六合彩攪珠日由中午12時至晚上9時15分開放；於日馬賽事日則不會開放。

不過，場外投注處不會開放影視大堂及優越專區，也不會直播賽馬及足球賽事。所有進入場外投注處的人士必須達到疫苗通行證的接種要求，並根據指示於進入場外投注處前使用手機掃描「安心出行」場所二維碼及出示疫苗接種紀錄。場外投注處會實施嚴格的公共衞生措施，包括體溫檢查、佩戴口罩、保持足夠的社交距離及定時進行清潔及消毒。