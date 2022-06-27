六合彩｜頭獎高達8000萬　有市民中獎即移民加拿大　有人想買豪宅

六合彩回歸金多寶攪珠於今晚（27日）舉行，本期攪珠將有6,000萬元金多寶，料一注獨得頭獎，獎金將高達8,000萬元。不少市民今早專程到曾賣出頭奬彩票的北角投注站碰碰運氣，有人計劃中頭獎後花過千萬元，買入北角豪宅海璇；亦有市民期望中獎後可提早移民至加拿大，甚至已計劃捐贈當中兩成金額（即1,600萬元）。最新投注額已達到1.14億元。投注截止時間為今晚9點15分。



▼6.27 六合彩回歸金多寶攪珠馬會情況▼



六合彩中午投注額達1.1億元

六合彩攪珠今晚若一注獨中，可獲約8,000萬元！北角馬寶道馬會投注站今早11時人流未算很多，不少市民專程趕來購買彩票。馬會網站則顯示，截至今日下午1時多，今期六合彩投注額已達1.14億元。

市民試碰運氣：買個Dream嘛

其中羅先生表示，購買六合彩廿年，最多只獲得數十元的安慰獎，強調從來未試過中獎。「當貢獻畀馬會做善事，安慰獎中過幾十蚊，唔當自己中過獎喎。」

羅又指，近年已不再買六合彩，惟今期的獎金高達8,000萬，才再嘗試碰運氣，「哎，買個Dream嘛。」問到他的夢想是什麼，他透露期望可提早移民至加拿大。

盼中獎後買北角海璇

在附近上班的陳先生平時並無買六合彩的習慣，今日購買4注共40元的彩票。他希望能在北角匯置業，但他亦認為希望渺茫，強調僅得1400萬分一的機率，「中咗先算啦。」

翻查資料，北角匯位於北角海傍，為該區近年新建的商場，鄰近巴士總站及地鐵站，商場上蓋為豪宅「海璇」。物業網站顯示一呎約4萬元，若購買中層實用面積380呎的單位，須1,500萬元。

北角海璇。（資料圖片）

中頭獎捐1600萬元

許先生稱，若獨中頭獎或二獎將捐贈兩成（即1.600萬元），三獎則捐一成。不過他購買彩票逾30年，最多只獲640元，因此今日亦買多一注至40元，期望可提升中獎機會。「中咗咪開心囉，中唔到都冇嘢㗎。」

▼5月12日 馬會投注站恢復投注服務▼



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屯門市廣場投注站目前中頭獎機率最高

翻查資料，全港最「幸運」的投注站，為中環士丹利街投注站。截至今年4月，該站有47次售出頭獎彩票紀錄，惟目前因內部裝修工程暫時關閉，市民亦可到第二「幸運」的是屯門市廣場投注站，有44次頭獎記錄。

至於北角馬寶道投注站，最著名的事蹟為從事跟車的印裔港人於該站買彩票，最終與另外兩名幸運兒，瓜分1億多元的獎金，當時為本港史上最巨額的頭獎獎金。