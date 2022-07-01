暹芭風球｜元朗追風迷走到杏花邨觀浪　民安隊到場呼籲遠離岸邊

香港正受熱帶氣旋暹芭外圍雨帶影響，天文台於今（1日）晚7時10分發出8號風球，將維持至明（2日）早5時。晚上9時，位處東區的杏花邨，風速高達每小時30公里，海面不時翻起大浪，並有大浪拍打上岸。



黃先生自八、九歲起已與朋友追風，坦言喜歡觀浪追風的刺激感，今晚特意由元朗駕車到杏花邨追風，不過他認為現時杏花邨的風勢及海浪不算強，比不上2018年超強颱風山竹襲港時的情形。晚上約10時許，有民安隊隊員到場巡邏，勸喻觀浪市民遠離岸邊，免生意外。



尖沙咀海旁風勢則較凌厲，有路人的雨傘被強風吹至幾近變形，亦有男士幾乎難以站穩，另現場同樣聚滿追風者，不少人趁機打卡留念。



▼7月1日 直擊8號風球下杏花邨海旁大浪拍上岸情況▼



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杏花邨海旁時上不時有大浪拍上岸。（廖雁雄攝）

杏花邨居民：海浪仍「好弱」

傍晚8時半，八號風球已懸掛逾一小時，杏花邨的風力明顯較尖沙咀海旁強烈，據風速計所示，最高風速高逾每小時30公里；海面不時捲起湧浪，並有大浪拍打上岸。但仍有不少杏花邨居民在晚飯後到海旁散步，順道觀浪。有居民則提到，居於杏花邨多年，經歷多次打風，現時的海浪仍算「好弱」，不過見有浪拍打上岸，打算再散步多一會便回家。

王先生特意從元朗駕車來杏花邨追風。（廖雁雄攝）

追風者：明顯不及2018年山竹

除了居民，居於元朗的王先生亦特意駕車前來「追風」，他提到自己早在八、九歲開始與朋友追風，自詡「追風者」，追風觀浪帶來的刺激令他多年來一直堅持追風。不過，他坦言目前杏花前的風浪，明顯不及2018年山竹吹襲時，他指杏花邨海旁當時曾有巨浪拍打上岸，浪花高及燈柱。他稱知道追風危險，會在現場逗留多一段時間便駕車回家。

杏花邨海旁愈夜愈大浪，海浪不時飛濺湧岸，有身穿雨衣的追風市民走近岸邊，感受暹芭威力。晚上10時許，有民安隊隊員到場巡邏，勸喻市民遠離岸邊，避免發生意外。

杏花邨一向是颱風下的重災區，2017年天鴿及2018年山竹吹襲香港期間，亦曾出現水浸停車場的情況。但相關情況近年已有改善，屋邨海旁位置及地庫停車場入口均已加裝水閘，避免再有水浸情況發生。

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尖沙咀海旁有人被風力拉扯

至於尖沙咀海旁方面，風勢則見凌厲，晚上8時許，現場聚滿「追風者」觀浪，亦有人趁機與今年「第一風」影照留念。與此同時，有路人的雨傘被強風吹至幾近變形，亦有男士被風力拉扯，幾乎難以站穩。

▼7月1日 三號強風信號生效 各區大風大雨▼



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▼7月1日 3號風球下泳客清水灣二灘玩浪▼

