暹芭風球｜38人入住臨時庇護中心避風　託管、長者中心暫停開放

天文台今晚（1日）7時宣布改發8號風球，民政事務總署表示，會為有需要臨時住宿人士開放臨時庇護中心。當局表示，至目前為止，各區共開放25個臨時庇護中心，共有38人入住。



社會福利署亦宣布，通常於星期日及公眾假期運作的轄下福利服務單位、提供課餘託管服務的中心及長者服務中心，已暫停開放。衞生署亦表示，所有通常於星期日及公眾假期運作的衞生署診所均會關閉。



民政事務總署宣布，會為有需要臨時住宿人士開放臨時庇護中心（資料圖片/香港01記者攝）

由於8號熱帶氣旋警告信號現正生效，民政事務總署宣布，會為有需要臨時住宿人士開放臨時庇護中心，詳情可致電熱線2572 8427查詢。

另外，衞生署宣布，除美沙酮診所會按照正常服務時間開放外，所有通常於星期日及公眾假期運作的衞生署診所均會關閉。接受美沙酮治療的人士可前往美沙酮診所服用美沙酮。

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