懲教主任接受報章專訪後被指捲反修例風波　據悉已被停職

懲教署一名懲教主任早前接受報章專訪時寄語青年要離遠罪案，追尋個人目標。報道刊登後，有網民指該名懲教主任曾經是「黑暴」，質疑他「突然愛國」，並附有一張手持「光時」旗幟的照片。



據了解，該名懲教主任經已被停職。懲教署表示，十分重視人員誠信及操守，任何人員若涉嫌干犯違法行為，本署定必依例處理。



懲教署重申十分重視懲教人員的誠信及操守，對紀律有嚴格要求。（資料圖片）

1997年出生、現年25歲的姓吳的懲教主任，在2021年1月入職，他接受報章專訪時表示，在大學時期參加懲教署推展的社區教育活動，受到啟發後投考，之後派駐石壁監獄，負責羈押和監管工作，他指「香港從沙士到新冠，以及近年的黑暴事件，但無論什麼事，最終都能逐一化解，找到解決辦法」，又寄語同年齡的青少年遠離罪案，不參與犯法事，去尋找目標，擁有光明未來。

專訪刊登後，有網民指吳主任畢業於嶺南大學，在2019年是「黑暴」，質疑他在2021年轉軚，並附上一張疑似吳主任與友人手持「光時」旗幟的合照。

據了解，吳主任暫時被停職。懲教署回覆查詢指，十分重視懲教人員的誠信及操守，對紀律有嚴格要求，任何人員若涉嫌干犯違法行為，定必依例處理，絕不姑息。