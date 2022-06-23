懲教署職員扶手電梯影裙底被截　稱影下女啫　官指欠尊重判社服令

懲教署男職員在中環扶手電梯偷拍女子裙底，遭途人裁獲後稱：「無，我影下啲女啫。」早前被裁定一項有違公德的行為罪，案件今(23日)在東區法院判刑，暫委裁判官何慧嫻指，被告的行為對他人的私隱毫無尊重，令人髮指，但接納他已有悔意及積極改過，判被告社會服務令120小時。



被告許全有(23歲)，被裁定於2021年8月30日，在中環環球大廈外扶手電梯，拍攝女子X裙底。案情指稱，被告當日用手機疊着銀包，以30度角偷拍X的裙底，一名男途人見狀即上前質問被告，被告初時說：「無，我影下啲女啫。」之後改口說：「畀次機會呀，我仲有屋企人要養，唔衰得。」裁判官信納事主及該男途人口供，裁定被告罪成。

被告今天並無律師代表，他求情時稱已得到沉重教訓，感到十分內疚，認為辜負了家人，望法庭判非監禁刑罰，令他可以報答家人。

裁判官判刑時指，被告是經審訊後被定罪，但報告指他坦承認錯，主動尋求心理治療，顯示其積極改過，但仍強調，本案控罪性質嚴重，被告侵犯他人私隱，對事主欠缺尊重，行爲令人髮指。最後接納報告上的建議，判被告社服令。

案件編號：ESCC 473/2022