封區｜黃大仙鳳德邨、葵涌葵康苑圍封強檢　預計明早解封

本港疫情持續，政府今日（4日）在黃大仙鳳德邨黛鳳樓及葵涌葵康苑葵逸閣進行圍封強檢，所有人士須於今晚之前接受核酸測試，政府目標在明日（5日）上午完成行動解封，但預告有機會延長。



▼黃大仙鳳德邨黛鳳樓圍封強檢▼



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政府發言人表示，經審視一籃子因素，包括污水檢測病毒量、相關確診個案情況、其他環境因素等，通過風險評估，決定就黃大仙鳳德邨黛鳳樓及葵涌葵康苑葵逸閣「受限區域」作出限制與檢測宣告。政府目標是分別在明日上午約10時及8時前完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

政府就黃大仙鳳德邨指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告。（政府文件）

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日晚上11時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內， 在過去14日內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，將毋須於強制檢測行動中接受檢測。

政府就葵涌葵康苑葵逸閣指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告。（政府文件）

政府又指，根據強制檢測公告，除了上述指明人士外，任何於6月28日至7月4日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在7月6日或之前接受強制檢測，由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

▼6月28日 澳門第三輪全民強制檢測▼

