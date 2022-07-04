澳門疫情｜第4輪核酸檢測已採樣逾16萬人　流行學調查跟進1.2萬人

澳門疫情肆虐，昨日新增68宗陽性個案，新型冠狀病毒感染應變協調中心於今午記者會（4日）表示，截至今午3時，最新的全民檢測已採樣164,716人次，目前有兩批混合樣本為陽性(即按機制最多可能涉及20人)。目前通過流行病學調查，共跟進12,309人。中心亦指，所有市民在完成全民檢測後，可獲發5個快測套裝，直至7月9日，每日均須進行快測。



▼6月28日 澳門第三輪全民強制檢測▼



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澳門衛生局傳染病防控處公布，昨日新增68宗核酸陽性個案，其中47宗屬社區發現，21宗屬管控中發現，累計2宗死亡，維持16個群組；與今早新型冠狀病毒感染應變協調中心公布的數字相同。

目前有兩管混樣陽性為陽性 不再公布個案行蹤

應變協調中心則公布，第四輪全民核酸檢測，截至今午3時，已採樣164,716人次，其中14,158已有陰性的檢測結果，目前有兩批混合樣本為陽性、即按機制最多可能涉及20人。此外，目前通過流行病學調查，共跟進12,309人，而基於患者的行程已遍佈全澳門，由第501宗個案起，不再上載個案行蹤；惟行蹤複雜的個案，仍然會公布。

第四輪全民檢測向每人派發5個快測套裝

應變協調中心亦表示，每人於第四輪全民檢測中，可獲發5個快測套裝，呼籲市民須預留1盒快測套裝，於參與全民檢測前使用，以進入檢測站前，出示載有快測結果為陰性的健康碼或照片；若檢測為陽性則留在家中致電救護車。而所有市民在完成首次全民檢測後，直至7月9日，每日均須進行快測。

仍有社區傳播鏈未發現

衛生局傳染病防控處處長梁亦好表示，根據近日的數據顯示，社區發現的個案佔六成，管控中發現約佔三成，水平一直維持。她認為，目前社區仍存有傳播鏈，未能及時發現及管控，同時部份患者因較遲發現，其密切接觸者亦受感染，導致社區的病例上升，因此昨日及今日新增的個案，不少為同住家人或相同宿舍。不過，她亦指，根據相關數據，紅碼區發現20個病例，證明封控措施有效。

澳門每日最多可檢測70萬人

梁又指，現時澳門的核酸檢測能力，為每日7萬管，即1日內最多能檢測70萬人，能夠於兩日內獲得所有結果。雖然不少市民接種第3劑疫苗，已有一段時間，但須集中精力抗疫及避免聚集，暫時未有計劃推出第四劑接種。