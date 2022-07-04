增1841宗確診　學校呈報600個案　馬頭涌官立小學2學生染BA.4/5

本港疫情持續，今日（4日）新增1,841宗確診個案，其中學校今日新呈報600宗個案，有四間學校的個別班級出現集體爆發，需要停課。其中馬頭涌官立小學6C班有三名學生及一名老師感染，其中兩名學生涉感染BA.4/5變種病毒。



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本港今日新增宗確診個案，本地個案佔1,645宗，包括276宗為直接核酸檢測陽性及1,369宗快速測試陽性覆檢後確診，而輸入個案佔196宗。

學校今日新呈報600宗個案，涉及485名學生及115名教職員，來自421間學校，包括85間幼稚園、170間小學、159間中學及七間特殊學校；過去7日共204間學校呈報2宗或以上個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，130宗為今日呈報、133宗為昨日呈報個案、7月2日呈報有114宗、7月1有141宗，另有82宗是6月30日或以前呈報，即平均每日約有114至133宗個案。

張表示，有四間學校的個別班級出現集體爆發，需要停課一星期，包括：

1、馬頭涌官立小學： 6C班有三名學生及一名老師感染，其中兩名學生涉BA.4/5，當局懷疑師生均感染同一變異病毒株；另外，1A班有一名學生及一名任教老師確診，6A班亦有一名學生確診；該校由6月28日至今有8宗個案，四宗涉6C班。

2、沙田路德會梁鉅鏐小學：3C班有三名學生染疫，該班共有26名學生。

3、上水東莞學校：3CB班有三名學生感染，該班共有20名學生。

4、大埔三水同鄉會禤景榮學校：1D班有三名學生染疫，該班共有22名學生。

馬頭涌官立小學6C班有三名學生及一名老師感染，其中兩名學生涉感染BA.4/5變種病毒。（網上圖片）

馬頭涌官立小學一名教師6月28日發病 未知是否源頭

張竹君表示，馬頭涌官立小學有一名教師於6月28日發病，有機會是最早確診，暫時未能分辨是否與其他班級個案相關。她又指，任教1A班的老師亦有教授其他班級，當局仍要監察該班是否出現其他個案，由於該班學生確診率未達10%，暫時不須停課。

醫院方面，醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏表示，明愛醫院一名女病人於7月3日入院篩查時確診，潛伏期曾入住明愛內科病房，醫院感染控制組展開接觸追蹤調查，發現同一病格的另外兩名女病人亦在7月4日確診，3人正接受隔離治療，情況穩定。

另有五名女病人被列為密切接觸者，需要接受檢疫。此病房已停收新症及暫停探訪安排，並已徹底清潔消毒，當局會密切監察職員及病人健康情況。

明愛醫院一名女病人於7月3日入院篩查時確診。（資料圖片）

青山醫院男病房新增3宗確診 同房7病人列密切接觸者

至於青山醫院法醫精神病男病房今日再有三名病人確診，病人正接受隔離治療，情況穩定，同房的七名病人被列為密切接觸者。涉事病房先後有四名病人及三名職員確診，醫院已採取環境樣本化驗，並會進行病毒基因分析，正等待結果。

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5間院舍有新感染個案 涉4院友1員工

另外，院舍方面，今日有5間院舍呈報新個案，包括三間老人院及兩間殘疾院舍，共涉及四名院友及一名員工。

新呈報的院舍包括：

1、華門居護理院舍：一名院友確診。

2、聖雅各福群會翠逸居：一名院友確診。

3、耆康會關泉護理安老院：一名院友確診。

4、伸手助人協會匯豐銀行基金樂富護老院：一名職員確診。

5、明愛賽馬會樂和宿舍：一名院友確診。