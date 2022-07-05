科學館恐龍展周五起免費睇　八大恐龍「爭霸」　觀眾將可與龍同眠

八大巨龍今個盛夏登陸本港！科學館將由本周五（8日）起舉行「八大‧尋龍記」展覽，館內將以一比一方式展示暴龍、三角龍及西龍等合共八組的珍貴史前生物化石骨架，大部分在港首次亮相，其中屬於侏羅紀晚期的異特龍，骨架標本完整度更高達99%。館內亦設多個互動裝置，帶領觀眾探索恐龍史前誕生之源，及反思滅絕真相。科學館另將舉辦期間限定的「與龍同眠」留宿體驗，參觀家庭可於恐龍腳旁「宿一宵」。



是次展覽免費開放，但入場者必須事前於網上預約，明天（6日）凌晨起接受預約登記。館方預料每小時設750個入場名額，適時會再作調節。



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甫走入現場，八大巨龍已爭相迎賓，氣勢迫人。由於展品體積龐大，科學館特別劃出二千平方米空間作策展之用，八組空運抵港、來自德國、瑞士和荷蘭博物館及機構的史前生物化石標本同場爭霸，包括暴龍、三角龍、棘龍、異特龍、西龍、梁龍、哈特茲哥翼龍和幼齡蜥腳類恐龍，部分更以化石真品和重構骨骼組裝而成，其中異特龍「Big AI 2」的骨架標本完整度更高達99%，為迄今最完整的異特龍化石，其肋骨位置更發現其「最後晚餐」，包括植物性恐龍的小骨塊等，另三角龍「Willard」更是自2018年於美國發掘後，首次對外展出。

棘龍和哈特茲哥翼龍則因其骨頭較脆弱，現存成功發掘的化石不多，今次展覽結合各地研究所得的數據，以3D打印方式「神還原」為一比一的骨架模型。

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欣賞及打卡以外，觀眾亦可同步認識「恐龍化石與它們的產地」。展覧特設「恐龍研究室」及互動裝置，展示挖掘恐龍化石的過程，亦可親身「感受」將遺骸重見天日的考古成果。各恐龍骨架旁亦設展櫃，可一睹其化石真品，包括頭骨、頸椎及巨大足印等。館內亦特設沉浸式場景，闡述恐龍歷來的演化歷程。觀眾更可利用場內的AR技術「尋龍」及留影合照。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄於開幕禮致辭時表示，「八大‧尋龍記」展覽是慶祝特區政府成立25周年的慶祝活動，他指今次展覽是老少咸宜節目，又期望文旅局成立後，可為文化、體育及旅遊等領域制定長遠政策，為青年提供機會及為國家文藝出一分力。（歐嘉樂攝）

科學館總館長陳淑文表示，今次展覽穿梭白堊紀及侏羅紀晚期，建議先由株羅紀時期開始遊歷，她又指，將接連推出一系列活動，包括「與龍同眠」留宿體驗，參觀家庭可於恐龍腳旁「宿一宵」，首期將於八月舉行，共設五節，料可招待30個家庭共60人。相關活動將於本周五(8日)起接受報名，館方將進行抽籤。至於展覽環節，每小時可預約名額約為750個，但入場者毋須限時參觀，陳淑文指，適時會調節預約名額。

由香港賽馬會贊助的「八大‧尋龍記」展覽於本周五（8日）至11月16日於科學館舉行，市民可免費入場，但必須先進行網上預約。科學館逢星期四休館，公眾假期除外。詳情可瀏覽專題網站：按此