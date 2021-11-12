垃圾山｜上水恐龍坑、元朗小磡村回收場涉違法　環保署提檢控

有傳媒報道有環保團體發現多個涉嫌違規處理廢料作業場，位置分佈於元朗朗漢路、上水恐龍坑及元朗小磡村等，環保署今(12日)表示，早在今年8月接獲環團發表報告前，已定期巡查元朗朗漢路場所，巡查紀錄顯示該場地屬易手電器商品的貯存場地，並不違法；另已完成上水恐龍坑滑板車回收場、以及元朗小磡村回收場的相關搜證，並已着手進行檢控程序。

環保署重申，會繼續監察有關區域的場所，如發現有違反環保法例的情況，必定採取相應執法行動。



《香港01》於今年9月報道，綠色和平發現上水恐龍坑西工場積存了數千架電動滑板車，惟此品牌並沒有在香港出售。環保署今日表示，已完成搜證，並已着手進行檢控程序。（綠色和平提供）

環保署表示，巡查紀錄顯示元朗朗漢路的場所自今年6月開始營運，屬易手電器商品的貯存場地，沒有進行拆解工序或其他違規事項，環保署亦沒有收到市民對該場地任何投訴。貯存易手電器並不違法。



署方續指，報道的場所是易手電器商品的貯存場地，主要暫存雪櫃、洗衣機、抽濕機等電器作易手買賣，並有使用透明膠包裝電器及有系統地分類貯存電器。由今年6月起環保署共巡查該場所超過10次，最近一次於本月9日進行。環保署亦定期稽查該場所的易手買賣單據，資料顯示正常買賣紀錄，該場所亦無進行拆解工序或其他違規事項。

環保署更曾進行晚間伏擊行動，其間沒有發現任何違規事項。環保署亦通知該場所負責人，若涉及拆解化學廢物或處置電器廢物的工序，包括拆解「四電一腦」，必須申請並領有相關的化學廢物或電器廢物處置牌照。

此外，環保署又指，傳媒報道提及環團早前向環保署查詢上水恐龍坑的滑板車回收場和元朗小磡村的回收場有否違規營運時，環保署已回覆傳媒懷疑該兩個場地違反《廢物處置條例》的相關規定，並會考慮採取檢控行動。現時兩宗個案已完成搜證，並已着手進行檢控程序。

環保署會繼續監察有關區域的場所，如發現有違反環保法例的情況，必定採取相應執法行動。

環保署表示，一直着力打擊非法收集、貯存、處置及進出口有害電子廢物。除豁免情況外（例如用作貯存總體積不超過50立方米的電器廢物等），任何人處置（包括貯存、處理、再加工或循環再造）受管制電器廢物（如空調機、電冰箱、洗衣機、電視機、電腦、列印機、掃描器及顯示器），均須申領環保署按《廢物處置條例》發出的廢物處置牌照。任何人違反上述法例規定，首次定罪最高可被處罰款20萬元和監禁6個月；其後再被定罪，可處罰款50萬元和監禁兩年。