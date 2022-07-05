理大辦創科開放日　校長滕錦光：對本港的創科發展好有信心

理工大學85周年校慶將至，校方將於7月16日舉辦「理大創科開放日」，將展示理大在交叉學科研究、創新、知識轉移及創業培育各方面的發展及成果，當日邀請了2020年度諾貝爾物理學及醫學獎得主邁克爾．霍頓爵士（Sir Micheal Houghton）進行視像演講，以及理大十項具影響力的創科展覽。理大校長滕錦光提到創科在香港下一階段的發展當中有非常重要的地位，認為現屆政府會投放更多資源，並有更多政策支持創科，對本港的創科發展「好有信心」。



對於理大學生會被要求停用學生會字眼及需於7月15日前遷出校園範圍，被問到如何評論與學生關係，滕錦光稱「作為老師，所做都係為學生好，希望佢哋將來有好發展」，可幫助到青年發展，讓他們有向上空間。



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國家主席習近平於回歸25周年訪港，其間在前任特首林鄭月娥陪同下視察了科學園，以了解香港近年的創科發展和前景。理大校長滕錦光提到特首李家超重視效率與結果，而創科在香港下一階段的發展當中有非常重要的地位，再加上在國家長席習近平的支持下，認為現屆政府會投放更多資源，並有更多政策支持創科，對本港的創科發展「好有信心」。

首間大學辦創科開放日 冀大眾更了解創科發展

理工大學85周年校慶將至，理大將於7月16日舉行「理大創科開放日」，將向公眾展示理大在創科方面的發展及成果，滕錦光表示今次是香港第一間大學舉辦創科開放日，可讓社會各界更深入了解理大如何支持香港創科發展。

開放日會有多項精彩活動，除學生面談諮詢、設施及實驗室參觀等一般開放日活動外，亦邀請了2020年度諾貝爾物理學及醫學獎得主邁克爾．霍頓爵士進行視像演講，以及理大十項具影響力的創科展覽，有興趣人士可於「理大創科開放日」專頁報名。

展示工智能物聯網研究院成果

理大高等研究院由16所研究院及中心組成，人工智能物聯網研究院是理大其中一個高等研究院，剛於去年5月成立，是全港大專院校首個專注於智慧物聯網領域的研究機構，將於開放日向公眾介紹部份研究成果，當中包括一個可以自動產生綜述論文的系統。人工智能物聯網研究院院長曹建農表示，研究人員要閱覽相關論文是一項繁重工作，而研究院就開發了人個AI寫作家從既定的學術論文中學習相關語義，通過聚類方法正確分類，並訓練機械學習基於學術論文，根據分類和大綱生成摘要文本。

另外，研究院首次開發了大數據引擎BigARM，以數據分析和AI實現高效機場資源管理，透過收集飛行數據及機場營運數據等，分析並進行資源配置。而與機場的現行模式相比，預測抵港航班的時間及行李數量準確率分別提升了30%及64%以上，資源利用平衡度亦提高了12%，分配計劃所需時間更由每小時減至每秒計算，令航空業可更智能及高效率運作。

先進製造研究院亦是高等研究院下其中一間研究院，透過工業物聯網及網絡物理系統等技術實現工業4.0，研究院展示了為模擬工業生產現場及大規模定制而設計的智能製造實訓系統，它包括了物聯網、機械人技術、PLC技術及工業網絡控制技術等，而網絡物理系統採集實時數據，可做到監控操作狀態控制製造系統中的資源參數。

理大校長滕錦光稱作為老師，所做都是為學生好。（廖雁雄攝）

被問如何評價與學生關係 滕錦光：所做都是為學生好

對於校方要求理大學生會停用學生會字眼，以及需於7月15日前遷出校園範圍，滕錦光回應時說：「作為老師，所做都係為學生好，希望佢哋將來有好發展」，又引用國家主席習近平早前訪港時說的「青年興，則香港興」，提希望可幫助到青年發展，讓他們有向上空間。至於被問到日後可否重組學生會，他則表示不回應。