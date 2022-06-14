理大學生會被校方禁用校名　更改註冊組織名稱為「紅磚社」

香港理工大學今年4月中終止承認理大學生會，並勒令學生會須即時停用包括「香港理工大學」字眼的組織名稱，並要求學生會所有組織要在7月15日或之前遷出理大校園範園。理大學生會評議會於5月27日召聞會議，通過更改該會註冊組織名稱名稱議案，並取名為「紅磚社」（Red Brick Society），其前身為「香港理工大學學生會」。



另一名稱選項為「1972學生協會」

「理大學生報編委會」在其Facebook專頁報道，有關會議曾因不足法定人數而兩度流會，續會後才成功通過該易名議案，其法定人數為總會員人數的八十分之一、即88人。在該次表決中，除獲選的「紅磚社」外，另一組織名稱的選項為「1972學生協會」。

理大學生會早前曾表示，對校方決議深感遺憾，並稱學生會至今屹立半個世紀，多年來為理大同學謀福祉，並成為學生與校方溝通之橋樑，校方不再允許學生會使用理大之名，亦不再承認學生會，實有損香港理工大學同學權益。

該會亦強調，學生會不僅是一個學生組織，更是一個集體意識，只要有理大學生在的地方，就有理大學生會，即使他日本會不復存在，亦祈望所有理大學生不要放棄維護屬於自己的權利。