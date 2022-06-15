港鐵與理大合作研發鐵路科技　探索成立鐵路科技應用聯合實驗室

港鐵及港鐵學院理大簽署合作備忘錄，研發鐵路科技，合作範圍包括探索成立鐵路科技應用聯合實驗室，以及推行改善車務營運環境的項目，如車站人流管理等。港鐵指，合作計劃為期三年，希望促進智慧鐵路發展。



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港鐵及港鐵學院昨日與理大簽署合作備忘錄，為三方訂立探討創新方案及科技應用的框架，進一步利用智能遙感技術提升鐵路營運及智能維修的表現。合作範圍包括探索監察鐵路資產及評估資產狀態的智慧方案、探索成立鐵路科技應用聯合實驗室，以及展開改善車務營運環境的研究項目，例如車站人流管理等。

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研路軌範圍應用光纖傳感技術

港鐵續指，三方一直在鐵路科技及發展鐵路工程專業知識等領域合作，包括開展在港鐵鐵路路軌範圍應用光纖傳感技術項目研發。港鐵又指，已為未來幾年預留超過三億元，用作投資於初創企業，未來亦會繼續為同類型的項目撥款。

在港鐵主席歐陽伯權(後排右)及理大校董會主席林大輝(後排左)見證下，港鐵行政總裁金澤培(前排右二)、港鐵學院署任校長鄭惠貞(前排右一)、理大校長滕錦光(前排左二)及理大副校長(研究及創新)趙汝恒(前排左一)，簽署合作備忘錄，共同合作研發智慧鐵路的智慧方案。（港鐵相片）

港鐵主席歐陽伯權表示，公司銳意在應用創新科技投放大量資源，希望與大專院校合作，促進香港的智慧鐵路發展。理大校長滕錦光則稱，深信理大在智慧鐵路和智慧城市的科研實力，相信是次合作可獲得更多應用轉化的機會，推動智慧鐵路科技創新。