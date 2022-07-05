食肆高層疑遭女職員勒索50萬　每月交歡　覺對方死纏欲疏遠被索款

連鎖食肆集團高層與女職員發展親密關係，更每月開房，惟高層後來擔心若事件曝光會影響公司，遂與女方疏遠，女方卻涉嫌向高曾索償50萬元。女方否認指控，案件今(5日)在區域法院開審。高層作供時透露，其食肆去年共有12分店，有零售店和批發業務，形象深入民心，更有上市計劃，而他與女被告交往後覺對方死纏爛打，認為她最終只想要錢，便與她疏遠，女方卻指他：「當佢係雞」，要求20萬元，否則告他強姦，後更加價至50萬，又指他奪走其初夜，惟高層翻查過女被告的履歷，發現她報稱是已婚人士。



女被告黃莎莎（31歲），否認一項勒索罪，指她於去年9月10日至10月6日，以恫嚇方式不當地要求男事主X交出港幣50萬元。法庭有為男事主X頒下匿名令，傳媒不得披露其身份。

X透露其形象會對公司品牌造成影響

X今在屏風後作供，他稱是香港一連鎖食肆集團的高層，其公司於1982年開第一間餐廳，直至去年共設有12間分店，旗下另有開設零售店和批發等其他業務，公司未來亦有上市計劃。他又稱其公司形象深入民心，其個人形象亦會對公司品牌會造成影響。

每次發生關係後會給被告5千元

X供稱，他在工作時認識被告，二人關係較其他同事密切，平日經常電話聯繫。至去年2月10日，2人到酒店午膳後，便到酒店房間發生性行為，X離開時將5000港元放入被告手袋，被告沒有任何反應。被告去年3月離職，兩人每個月均會到酒店相會，X每次發生關係後均會予對方5000元，最後一次發生在去年7月21日。

覺被告死纏爛打最終想索取金錢

X稱，他因擔心兩人的關係會影響公司信譽及家庭，要求被告不要公開兩人關係，並刪除了二人在WhatsApp的對話紀錄，惟被告不肯。X稱知道被告會在其入睡時偷拍他，又對他死纏爛打，常發短訊指：「我係你情人，你唔睬我，好hurt」。X認為被告最終目的是索取金錢，欲疏遠被告。

指被告曾揚言要告X強姦

X指去年9月，被告向他索款20萬元，否則會告X強姦，令X「名都冇埋」，後來更加價至50萬元，X自言感到很大壓力，又很擔心，一味以「拖字訣」處理，最終決定報警求助。

遊車河時曾說我養你

X指被告又指他曾表示會「包養佢」，X稱因一次「遊車河」時，曾說過：「你做我女朋友啦，我養你。」X指被告當時回應：「我係你情人，你包我一世啦」、「咁即係包養我啦」，X聽罷指：「包養你一生一世坐的士。」X解釋指，當時兩人均感到很開心、進取，感覺「講咩都得」，又指被告平時「講多幾次就當真，當我同意」。

聲稱被奪處卻報稱已婚

主控之後在庭上讀出X及被告的部份訊息，被告曾稱：「我嘅初夜，我一世不能忘記」、「你奪走我個處」等。X即指被告在說謊，因為被告在履歷上報稱她已婚。

案件編號：DCCC 1146/2021