劏房租管｜差估署主動出擊調查　5月起訪劏房戶　籲舉報違例業主

劏房租務管制條例年初生效，負責執法的差餉物業估價署今日（6日）表示，除了跟進舉辦個案外，亦有主動調查涉嫌違例個案，包括向致電查詢的劏房租客，了解其租賃情況，以及5月底起主動探訪劏房租客等。

差估署呼籲市民，舉報懷疑違例的業主，並警告若業主濫收水電等費用，將可被判罰款一萬元，再犯者，罰則將增至2.5萬元。



+ 5

差估署表示，正以多管齊下的方式，主動調查涉嫌觸犯《業主與租客（綜合）條例》下針對規管租賃的罪行，包括：

1. 向透過差估署電話熱線查詢規管租賃事宜的租客詢問其租賃情況

2. 向收到的租賃通知書上有關租客發出訪談邀請函

3. 在第五波疫情減退後，差估署自今年5月底起開始主動探訪各區劏房租客，宣傳劏房租管，以及向規管租賃租客直接了解其業主有否涉嫌觸犯相關罪行，並作適當跟進

差估署強調，若業主涉嫌觸犯相關罪行，將會按《業主與租客（綜合）條例》考慮採取法律行動，相關罪行包括，業主向租客濫收不屬《條例》所准許種類的款項，或濫收指明公用設施及服務（包括水電）收費的付還。一經定罪，可處判處罰款1萬元，再次被定罪則可被罰款2.5萬元。

當局呼籲，若懷疑有業主涉嫌觸犯相關罪行，市民應盡快向差估署舉報，包括致電2150 8303、電郵至enquiries@rvd.gov.hk、傳真（2116 4920）、郵寄或親臨估價署辦公室。