劏房租管｜生效兩個月處理619份租約　成立服務隊推廣耗資1800萬

監管劏房租務的《2021年業主與租客（綜合）（修訂）條例》1月22日生效，差餉物業估價署表示，早前招標委託非政府機構設立六支區域服務隊和劏房租管網站，協助推廣條例，近乎由建制團隊包攬，差餉物業估價署表示，整個外判項目涉及七份合約，為期三年，總額達2,200元。

當局又指，截止上月底，服務隊合共處理約1,070個查詢，並已轉介到相關部門或機構跟進，暫未收到涉及違例或因租務問題而需調解的個案。



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差餉物業估價署回覆立法會特別財委會的書面提問時指，已就劏房租務管制條例，成立一個50人的新小組，負責執行條例，包括協助公眾認識新法例的規管制度和處理查詢等，有關工作的2022/23年的預算開支為6,000萬元，用以支付員工薪酬和成立辦公室和相關的運作開支。

差估署委託非政府機構設立6支區域服務隊，近乎全由建制組織包攬，涉款1,800萬元。（文件截圖）

另外，當局早前亦招標，委託非政府機構設立6支區域服務隊，1月初起透過街站、家訪等宣傳，並透過其聯繫網絡接觸基層市民，協助在地區層面推廣新法例，截止上周四（3月31日），服務隊合共處理約1,070個查詢，並把個別個案轉介予相關部門／機構跟進。除此之外，樂群社會服務處亦受委託設立和管理劏房租管的資訊平台，平台已於3月21日開始運作。

劏房租管條例今年1月實施。（資料圖片／張浩維攝）

根據差估署的資料，中標團體大部分有建制背景，而委託6支區域服務隊及網上資訊平台涉及7份合約，合約期為3年，總金額分別為1,800萬元和400萬元。

至於條例的實施情況，該署表示，截止上周四，已處理619份「批署業主提交的租賃處知書」，暫無收到就劏房租務管制需要調解服務，以及違反相關條例的個案。

房屋署表示，截止今年2月底，共有69,800戶申請現金津貼試行計劃獲批，涉款11.6億元。（文件截圖）

另外，現金津貼試行計劃去年6月底推出，以紓緩基層家庭長期間輪候公屋期間的經濟壓力，房屋署回覆書面提問時指，截止今年2月底，共發出104,500份試行計劃申領通知連同申領表，合共接獲73,400宗申請，當中獲批的申請約為69,800宗，共約188,400人受惠，涉款11.6億元。另約2,600宗申請不獲批，餘下的1,000宗則仍在處理。