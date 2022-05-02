劏房租管｜實施三個月水電照濫收　住戶怕逼遷沒舉報　團體促檢討

劏房租務管制今年初起生效，當中訂明租戶可享有四年租住權保障、不得向租客濫收水收費等。不過，關注基層住屋聯席表示，條例已實施約3個月，但在租管實施後簽訂的租約中，仍有4成租約無加蓋印花，而收水電費的情況仍然嚴重，僅約一成人是按電力公司或水務署帳單繳交水電費，其中劏房戶林太至今仍疑被濫收水費，但她亦不敢向當局投訴，因擔心最終無法解決問題，甚至要遷走。



劏房租管實施約3個月，關注基層住屋聯席研究發現，有不少劏房的租賃情況亦未合乎要求。（王潔恩攝）

關注基層住屋聯席在4月7日至28日展開問卷調查，了解劏房戶的租務情況，最終收到344份問卷，當中有32人的書面租約是在租管生效後簽訂。

不足一成人按帳單交水費 兩成人每立方米被收$15以上

調查發現，即使在新法例生效後簽訂租約，仍有不少劏房戶疑被濫收水電費，有6成受訪者用水收費達每立方米10至19元，當中收取每立方米15至19元的受訪者達19.4%。聯席表示，根據水務署的回覆，如有人收取水費（連同污水費）每立方米12元或以上，已有機會違反規例。

劏房租管條例亦規定，業主要向租戶出示繳費單副本，惟調查發現，8成受訪者表示無收到出租人提供水務處或電力公司帳單，以供租戶計算分攤款項，亦只得約一成受訪者按水務署或電力公司帳單繳交水電費。

四成人租約沒加蓋印花 或不受法律保障

而劏房租管亦規定，劏房業主及租客要簽訂標準租約。不過，調查發現，只得66.9%人有簽訂書面租約，更有兩成半中訂立口頭租約。

此外，在條例實施後簽訂的租約中，亦有40.6%受訪者指出書面租約沒有加蓋印花，故有關租約或不受法律保障。

劏房戶林太（右一）表示不敢向當局投訴，因擔心被業主得悉後要搬走。（王潔恩攝）

憂被逼搬走影響子女上學 劏房戶：投訴解決不到問題

林太一家五口居住在200呎劏房。她表示，她在條例生效後續約，雖然有書面租約，但租約樣本只是在文具店購買，當中亦無列明劏房設施的保養範圍。而水電費亦沒有變化，每度水繼續收費18元，而每度電則收取達1.8元，業主亦無向她展示帳單。聯席成員鍾惠賢形容，林太的劏房每度水收費18元，濫收程度嚴重。

林太表示，雖然她知道業主有機會違反劏房租管要求，但擔心向當局投訴後亦解決不到問題，甚至憂慮業主得悉後，隨後會被要求搬走，影響小朋友上學。

另一劏房戶林小姐坦言，劏房租管對她而言並無作用，因她的租約早在實施前已簽訂，故她不受保障，直言「無咩幫助」。

聯席促成立專責部門抽查業主 否則劏房租管形同虛設

聯席認為，今次結果反映，即使條例實施後，但其租賃情況亦未合乎要求，擔心最後只如形同虛設。他們又指，現時舉報責任只靠租客，建議政府成立專責部門，以主動抽查及檢控違規業主，同時亦應盡快檢討機制。

李家超政綱未提訂立起始租金 對劏房戶只是杯水車薪

對於特首選舉唯一候選人李家超早前公布的政綱，聯席形容「未如理想」、「杯水車薪」，因當中未提及為劏房租管訂立起始租金，以及制定住屋標準等。就李家超提出的「公屋提前上樓計劃」，聯席亦擔心在無足夠設施下入伙，日後該區會變成另一個悲情城市，對居民生活構成影響，故建議成立公屋支援入伙社工隊。