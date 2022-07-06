何明華會督銀禧中學等4校各有一班爆疫停課　增22宗疑BA.4/5個案

本港今日（6日）新增2672宗本地感染個案，當中有22宗懷疑BA.4或BA.5個案，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，BA.4確診個案的比例正逐漸上升，由6月21日的0，升至現在接近1%，其傳播性明顯較高，當局會密切觀察。



另外，今日再有239宗學校呈報感染個案，涉及209間學校，當中明愛樂勤學校愛班、五旬節靳茂生小學4D班、何明華會督銀禧中學5A班及中華基督教會燕京書院5C班，因出現集體爆發，衞生署建議停課。至於近日出現爆發的英華書院，則新增一名學生家人確診。院舍方面，基督教懷智服務處元州宿舍新增兩宗個案，60名密切接觸者需要檢疫。



何明華會督銀禧中學5A班有3名學生確診，佔全班一成，需要停課。（學校網頁圖片）

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張竹君表示，本港今日新增22宗懷疑BA.4或BA.5個案相關個案，其中10宗與其他個案有關連，當中2宗為早前出現爆發的觀塘為食火鍋員工，另外8人為早前確診個案的家人或同座大廈個案。另有7宗為無源頭個案，及其緊密接觸者。

張竹君表示，確診個案當中BA.4個案比例正逐漸上升，佔本地個案的比例由6月21日的0，升至現時總數的1％，而其傳播力可能較高，擔心有再次感染情況，會繼續緊密觀察。

另外，張亦呼籲市民要密切留意，如有不適要盡快檢測，「有時在家做快測見陽性以為冇乜野」，強調如有不適不能單靠快測，要看醫生做正式核酸檢測，會比較穩陣。

學校呈報239宗確診 涉193名學生及46名教職員

學校方面，今日呈報239宗確診個案，涉及209間學校、共193名學生及46名教職員，來自33個幼稚園、83個小學、87個中學及4個特殊學校。另外，有4個班別因出現集體爆發，衞生署建議出現群組班別會停課一星期，包括明愛樂勤學校愛班，該班只有4名學生，其中一人確診；另外五旬節靳茂生小學4D班25人當中，18人參與面授，有3人確診；

何明華會督銀禧中學5A班有23學生，3名學生確診；中華基督教會燕京書院5C班20名學生當中，亦有3名學生確診。

英華書院增一名學生家長確診

至於近日爆疫的直資名校英華書院，今日增一名感染學生的家人確診，暫再未有其他學生感染，當局暫時正觀察情況。張竹君估計，校內之所以出現爆發，傳播途徑或是食飯時間，部份同學食飯或較近，如在飯堂食飯，有時比較多人，會離開飯堂出去少少的地方食飯，這些地方可能有其他人在附近，或引致傳播，會建議學校留意食飯情況。

至於院舍方面，今日衞生署接獲一間院舍報告，涉事的基督教懷智服務處元州宿舍出現兩宗個案，由於其他人士可在院舍自由行動，比較多緊密接觸者，60名緊密接觸者需檢疫。