童軍總會辦百人榮休宴涉違限聚令　2人撤控1守行為　官指規模不小

香港童軍總會去年4月為九龍地域一名前高層舉行退休百人晚宴，被傳媒踢爆涉違反限聚令。香港童軍總會及前高層余煥懷等被票控，案件今（6日）在九龍城裁判法院再提訊，控方今撤銷余等3名被告的組織受禁群聚集罪，但指其中1名被告因涉統籌角色，要求以守行為方式處理。暫委裁判官鍾穎詩指當日宴會人數眾多，賬單更達5萬元，認為規模不少，遂要該被告自簽1500元，守行為15個月。餘下4名被告，包括童軍總會及涉案酒家等，則否認控罪，案件排期於明年1月9日開審，預料審訊6天。



獲撤被告包括總會前高層余煥懷

7名被告依次為香港童軍總會、中環寶湖海鮮酒家有限公司、陳建東、鍾廷謙、梁婉冰、余煥懷及LING KAY KAU。

今獲撤銷控罪的3名被告包括：梁婉冰、余煥懷及Ling Kay Kau（甯基求），他們同被控組織受禁羣組聚集罪，指他們於2021年4月10日，在佐敦柯士甸道童軍中心「粵品滙」，組織受禁群組聚集。其中余及Ling獲撤控，梁則需簽保守行為15個月。

童軍總會前高層余煥懷獲控方撤銷控罪。(資料圖片)

傳媒揭童軍總會設宴招待逾200賓客

去年4月有傳媒報道指，香港童軍總會的酒家「粵品滙」，疑曾進行序人群組聚集宴會，該晚宴筵開34席，招待逾200名賓客，涉違反599G限聚令。

控方指民政事務總署轄下的牌照事務處得悉後，去年4月12日聯同食環署人員到該酒家，並查核員工值勤記錄及收據等資料，同時亦有翻查閉路電視片段，發現「粵品滙」在同月10日曾舉行了一個大型群組聚集宴會，賓客人數超出法例規定的20人上限，某些時段亦有多於4人同坐一桌。

梁在宴會中擔當統籌角色

片段所見，梁婉冰當晚曾到不同餐桌與食客傾談，並有兩張分別為5萬零94元及4千元的活動賬單，上面印有梁的名字及其俱樂部會員號碼，梁並支付了該張達5萬元的賬單，認為梁在宴會中擔當統籌和組織的角色。

官指宴會規模不少

控方指，被告梁婉冰已繳付限聚令罰款，故申請以簽保守行為處理。裁判官指宴會涉及的賓客人數不少，賬單更高達5萬元，可反映宴會規模不小，遂下令梁須自簽1500元，15個月內不得干犯任何與599G章相關控罪，及須維護社會安寧。

另4被告否認控罪明年1月審

其餘4名被告：香港童軍總會、中環寶湖海鮮酒家有限公司、陳建東、鍾廷謙，則否認控罪，他們被票控違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。童軍總會及酒家另被票控違反合格證明書的條件。酒家另被票控違反規例599G章，明知而容許受禁群組聚集。Kay Kau（甯基求）則被票控違反規例599G章，組織受禁群組聚集。案件押後至明年1月開審。

案件編號：KCS30502-30511/2021