澳門疫情｜增146宗陽性、累計1087宗　第5輪全民檢測今展開

澳門疫情嚴峻，新型冠狀病毒感染應變協調中心今日（6日）表示，昨日（5日）24小時內新增146例核酸陽性個案，當中第四輪全民核酸陽性個案48宗，管控區個案中發現39宗，黃碼、清潔、保安、物管等重點人群發現59宗；自6月18日起累計共1,087例。



▼7月4日 澳門第四輪全民強制檢測▼



新型冠狀病毒感染應變協調中心又指，截至今日（6日）早上8時，通過流行病學調查共跟進14,188人，其中核心密切接觸者2,370人，非核心密切接觸（即共同軌跡人士）8,916人，次密切接觸者767人，一般接觸者332人，陪同人員716人。

中心今午又公佈，第4輪（7月4日早上9時至7月5日下午6時）全民核酸檢測已結束，已採樣637,349人次，累計共有94管混樣樣本呈陽性，其餘呈陰性。

第5輪全民核酸檢測則於今（6）日早上9時開始，當局呼籲居民積極響應，儘快預約儘早完成全民核檢，以及時發現風險和隱藏個案，阻截和防範病毒在社區擴散。應變協調中心提醒居民前往全民核酸檢測站前，要先進行一次快速抗原檢測。若檢測結果為陰性，進入核檢站時，須出示載有快速抗原檢測結果為陰性的健康碼或檢測結果陰性的照片，否則不能入站。