IB放榜｜港誕93名滿分狀元　聖保羅男女中學佔12位

國際文憑大學預科課程（IBDP）放榜。聖保羅男女中學有12考獲滿分成「狀元」，17人考獲「榜眼」；至於香港加拿大國際學校有4人滿分，香港耀中國際學校（中學）就有兩人滿分，其中一名「狀元」王美淇同學指，曾在考試時質疑自己，幸得同學勉勵重拾信心，亦多得老師分享自製教材，令她可以自主學習。



聖保羅男女：學校成續位列全球首5%

聖保羅男女中學今有63名考生，當中有12人考獲45分滿分，17人考獲44分，14人考獲43分，共有29位考生考獲44分或以上，位列全球4.4%。

校方表示，今年學生獲牛津及劍橋取錄的課程總數達17個，有兩名獲取錄學生是怡和獎學金和菲利普親王獎學金的得獎者，其餘學生獲英國帝國學院、倫敦政治經濟學院、倫敦大學學院及倫敦國王學院取錄。

香港加拿大國際學校亦宣布，今屆共有96名考生，當中有4名考生考獲45分滿分，6人達44分，51人考獲40分或以上。

加拿大國際學校今屆共有96名學生考IB，當中有4名考生考獲45分滿分。（學校網頁圖片)

耀中2名考生成IB狀元

香港耀中國際學校（中學）有81名考生，當中兩名考生於考獲45分滿分，另有3位及9位學生分別考得44和43分，其餘34名學生考獲40分或以上。

校方引述「狀元」王美淇表示，在考試過程中曾經質疑自己，幸而同學之間互相勉勵，讓她重獲信心，在數理科目表現出色，「我們會合作製作溫習筆記，以各自的專長互補不足。而老師亦會分享自製教材，在我們未能親身回校時鼓勵我們自主學習。」

香港耀中國際學校（中學）有81名考生，當中兩名考生於考獲45分滿分。（耀中國際學校圖片）

另一位「狀元」鄭銘鏗特意感謝耀中的老師，校方引述他說：「我想要籍此機會感謝施燕紅校長和其他老師，他們讓我可以在課堂以外探索個人愛好，例如設立以宣揚環保為使命的校內組織。我亦因此能夠在校園內外認識更多志同道合的朋友，擴闊視野。」