IB放榜｜男拔誕5狀元　狀元睹「香港繁榮背後一面」決心留港從醫

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，今日本港總共誕生93名滿分「狀元」，比去年少37人。其中，拔萃男書院有5名滿分狀元，而獲44分的「榜眼」及43分「探花」各有13人。雖然狀元人數不及去年，拔萃男書院校長鄭基恩認為，今年仍是「豐收的一年」，該校IB考生平均分達42分，為歴年最高。



今年男拔的5名狀元及13名「榜眼」中，有13人決定到外國讀書。惟狀元之一的陳子朗表示，決心留港修讀醫科。他指，因過去參與義工服務，見盡「香港繁榮背後的一面」，觸發他留港從醫的理想。



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狀元心得︰靠自律 做好時間管理

今年IB仍在疫情下進行，鄭基恩表示，學生在近幾年經歷社會事件及新冠肺炎，學生要時常在實體及網上授課之間「變陣」，但仍無損學生學習的主動性，並考獲好成績。今年該校有60人應考IB，平均分達至42分，比全球約30分的平均分更高。

今屆IB狀元陳子朗表示，網上授課對他們造成影響，需靠自律「上堂唔會畀其他嘢影響」，亦會做好時間管理，安排時間休息。

狀元李睿正表示，自己紓緩壓力的方法就是玩音樂，尤其愛拉小提琴，笑言「唔想讀書就練琴。」

狀元留港讀醫︰在繁榮背後 仍然有人需要我哋幫助

至於是否計劃會到外國升學？狀元李睿正、楊皓鈞及孫睿橋，將分別到哈佛大學、劍橋大學及倫敦國王學院升學。李睿正表示，到外國讀書可擴闊視野，探索不同文化，直言「最緊要係認識世面。」

五位IB狀元之中，有兩位就表示會留港修讀醫學。其中陳子朗指，希望到中大或港大讀醫，在疫情中的種種抗疫知識及經驗，更加堅定其從醫的決心。不過他說，一開始自己並非以讀醫為目標。他表示，幼時父母經常播放動物紀錄片，開始對生物學產生興趣。惟長大後，身為藥劑師的父親經常與他分享及討論有關醫學知識，加上經常在校外參與義工服務，因此決定「改行」讀醫之路。

陳憶述，一次派飯予露宿者的經歷，令他親睹「香港繁榮背後的一面」，徹底顛覆其認知，觸發他留港從醫的理想。當時他眼見露宿者的居住環境惡劣，有些露宿者更有吸毒，他形容當時是第一次感受到香港貧富懸殊的嚴重，「在繁榮背後，仍然有人需要我哋幫助。」

另外，問及今年學校老師及學生的流失率，鄭基恩表示，學校老師的總人數為150人，3位循BNO簽證計劃離開，而退休或去外國的老師合共約有6至7人；至於該校學生總人數為1,400人，現在有1,380人留校。