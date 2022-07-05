IB放榜｜多校狀元榜眼人數齊減　男拔、英基、真道書院誕狀元43人

國際文憑大學預科課程（IBDP）明日（6日）放榜，多間學校今晚（5日）率先報捷，相繼宣布誕下狀元。其中，拔萃男書院、英基轄下7間中學、真道書院的滿分（45分)狀元，分別有5人、36人及2人，數字上略比去年略減。



▼2021年男拔誕17名IB狀元▼



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拔萃男書院宣布，滿分狀元今年誕生5人，至於44分榜眼及43分探花，則各有13人。但對比去年囊括的17名狀元，人數大幅減少，但仍然與前年的數目相同。

拔萃男書院宣布，今年IB滿分狀元共有5人。（校方提供圖片）

英基七校共誕36狀元

英基宣布，其轄下7間中學，即港島中學、英皇佐治五世學校、沙田學院、南島中學、西島中學、智新書院及啓新書院，共有36名滿分狀元，但相比去年的46人略減。

將軍澳香港華人基督教聯會真道書院宣布，滿分狀元有2人，並無榜眼，探花則有8人。狀元的數目同樣相比去年的4人略少。