強制檢測｜增73處　包括跑馬地祥興咖啡室、灣仔上海三六九菜館

新冠肺炎疫情反彈，政府發出強制檢測公告，多達73個處所納入強制檢測名單，其中13間為食肆，包括不少著名傳統食店，例如跑馬地祥興咖啡室、灣仔上海三六九菜館等。另外，屋苑如大埔天鑽、將軍澳日出康城領峯、紅磡煥然懿居等，亦同樣需要接受強檢。

公告列明，任何人士若在指定期間曾到訪有關地方，須於明日或後日（7日或8日）接受核酸檢測。



▼7月6日強制檢測公告▼



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銅鑼灣新寧餐廳等13間食肆納強檢

有68處由於有陽性檢測個案曾到訪，故被納入強檢公告。當中13處為食肆，例如上環Oldish」、跑馬地的祥興咖啡室、灣仔上海三六九菜館、銅鑼灣新寧餐廳等。

此外，不少連鎖食肆亦有份，例如紅磡鮮芋仙、馬鞍山錦英商場大家樂、將軍澳東港城星巴克咖啡、慈雲山元氣壽司等。

大埔天鑽、日出康城領峯有大廈上榜

而上述68個確診者曾到訪的地方中，餘下約55個則為大廈，當中以新界區最多，共佔近40幢，包括馬鞍山新港城海濤居3座、大埔天鑽1座、將軍澳日出康城領峯6座、天水圍嘉湖山莊賞湖居1座等。此外，葵涌荔景紀律部隊宿舍2座亦須強檢。

其次則為九龍區，共佔約10幢，當中包括紅磡煥然懿居1座；而港島區亦有約6幢，例如鰂魚涌康怡花園P1座、北角丹拿道友福園等。

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嘉亨灣2座等5大廈污水檢測陽性

另外，亦有5處因污水呈陽性，故同樣被納入強檢公告，包括西灣河嘉亨灣2座、鰂魚涌康山花園3座、柴灣環翠邨怡翠樓、青衣青雅苑、屯門新圍苑新奐閣。

政府表示，即使已接種疫苗，有關人士亦必須接受上述強制檢測。而三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，則無需接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，不能使用快速抗原測試。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至7月7日)▼



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政府明日將於黃大仙天馬苑重開流動採樣站。另外，多個檢測點設置了派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站查看實時籌號排隊狀況。部分大型流動採樣站亦已增設預約服務，市民可使用24小時預約系統預約合適時段進行檢測。