麗港城、龍蟠苑、良景邨共8屋苑污水呈陽性　31.5萬人要快測

政府昨日（6日）公布三個地區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，涉及八個屋苑，包括屯門區良景邨、觀塘區麗港城及黃大仙區龍蟠苑。31.5萬居民、在地工作清潔員工和物業管理員工需進行快速抗原測試。



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當局表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。昨日在三區八個屋苑驗出較高病毒量，涉及：

屯門區 —良景邨、建生邨及兆軒苑

觀塘區 — 麗港城及油麗邨

黃大仙區 — 龍蟠苑、悅庭軒及慈正邨

房屋署及當區的民政事務處將會陸續向八屋苑居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約31.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

當局提醒使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。