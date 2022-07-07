房屋局局長何永賢上任後首落區　巡視大埔富蝶邨、慈正邨

新一屆政府上台後，明言會着手解決現時的土地、房屋問題，房屋屋屋長何永賢今日（7日）到大埔視察富蝶邨第二期項目，以及探訪污水對病毒呈陽性的慈雲山慈正邨，是她履新後首次落區。她強調住屋是新一屆政府的重點工作，當局將會密切監察工程進度、精簡流程等，進一步提升建屋效率。



何永賢早上到大埔第九區實地視察富蝶邨第二期項目，聽取人員匯報項目詳情和進度。該址正興建8座公屋，即富蝶邨第二至九座，提供約6,700個單位，項目連用公共交通總站及屋苑附屬設施，預料明年第三季落成。整個富蝶邨項目竣工後，將成為大埔區最大型的公屋項目，能容納約2萬名市民。

何永賢強調，住屋是新一屆政府重中之中的工作，將會透過密切監察工程進度、精簡流程、引進創新技術和收集業界意見，進一步提升建屋效率。

她下午再到訪慈雲山慈正邨屋邨辦事處，向職員了解派發快速測試套裝的安排和流程，並感謝前線清潔和物業管理員工努力工作，配合抗疫，加強屋邨清潔和環境衞生。她又希望員工利用快測自行檢測，保障自己和家人健康。

黃大仙區早前被驗出污水呈陽性，政府昨日宣布會向慈正邨居民、清潔和物業管理員工派發約6.5萬套快測，供他們自願檢測。