香港仔港泰閣早前納強檢公告　今突襲檢查執法發現45人違令

本港疫情持續，每日均有住宅大廈被納入強制檢測公告，南區民政事務處今（7日）聯同西區警區，在香港仔港泰閣進行執法行動，共檢查了約270名受檢人士的檢測報告，其中45名人士違反強制檢測公告。根據規例，違者即屬犯罪，可處定額罰款10,000元。

發言人表示，政府已向相關人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測，不遵從者即屬犯罪，並可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。



香港仔港泰閣早前被納入強制檢測公告，南區民政事務處今（7日）聯同西區警區進行執法行動。（歐陽德浩攝）

香港仔港泰閣早前被納入強制檢測公告，執法行動行動由今日上午約七時開始，香港仔中心港泰閣的受檢人士被要求出示根據政府早前就該大廈發出的強制檢測公告期限內，曾接受2019冠狀病毒病檢測的檢測結果電話短訊或相關證明。政府派員於該幢大廈出入口查核受檢人士的檢測證明，並到大廈內進行檢查，確認他們是否已按有關要求進行檢測。行動至上午約九時三十分結束。

行動中，政府共檢查了約270名受檢人士的檢測報告，其中45名人士違反強制檢測公告，政府已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。

政府感謝大部分受檢人士遵守強制檢測公告，通力合作共同抗疫。政府會繼續嚴格執法，所有受檢人士須遵從強制檢測公告。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。

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南區民政事務處感謝警務處的支持和合作，使執法行動能順利完成。政府明白執法過程可能引起一些居民的不便，希望市民諒解。