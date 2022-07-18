沙田梅子林驚現僭建瀝青行車橋　近水塘集水區　村民：拆咗會再起

被政府列為12個「須優先加強保育地點」之一的沙田梅子林，2011年曾出現「僭建車橋」，翌年清拆後，十年後又「復活」。《香港01》記者近日到場實地視察，發現新出現的僭建行車橋位於水塘集水區上游，由鋼鐵和瀝青搭建而成，橋頭已張貼了地政總署的清拆令，列明車橋在官地非法僭建，須於本周三（20日）或之前停止非法活動。

在梅子林村居住多年的村民透露，約半個月前，有村民即將建屋，故工人便自己僭建車路，以將建材直接運送入村，節省過百萬建築成本。村民揚言今次清拆過後，將會再次建橋，否則位處深山的村民難以建屋、出入亦十分不便，相信若當局不出動「新招」，僭建活動將永無休止。

地政總署回覆指，沙田地政處早前曾接獲投訴，派員視察發現在政府土地上有未經批准搭建的行車橋，將採取土地管制行動。



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在馬鞍山沿着梅子林路上山，便可走到梅子林村，該村被綠化地帶「梅子林」包圍，以往車路僅到梅子林村的村口，行山客及村民要先將車輛停泊在村口的停車場，經過狹窄的行人路徒步入村，入村後再走10分鐘斜路上山才能抵達村內。

瀝青碎散落四周 附帶建築廢料及垃圾

駁通梅子林路和村內的行人路旁，近日竟出現新的行車橋，橫跨集水區上游的溪澗接駁入村，車橋由鋼鐵搭建而成，上面再鋪上瀝青，造工粗疏，與市面一般的行車橋相距甚遠。橋邊及橋上更散落大量瀝青碎，亦有建築廢料及垃圾散落一地。有行山人士憂慮廢料跌入溪澗，落入水塘集水區會污染食水。翻查資料，該集水區的水量會儲存至全港最大的萬宜水庫。

橋頭張貼了地政總署本月6日發出的清拆令，列明涉事車橋是非法佔用官地僭建而成，必須在周三（20日）停止非法活動。

《香港01》記者周末進村視察，發現不時有私家車經「僭建車橋」出入，村口的停車場更擺滿鋼鐵等建築材料，亦停泊了大型吊臂車和水車，相信村內將進行大型工程，而村內民居下亦停泊了至少兩輛私家車。

記者實測駕車駛入村內，「僭建車橋」非常狹窄，加上斜度過高，一輛普通的私家車駛入亦相當考功夫，駛過車橋後要經過不平坦的行人路，或會出現人車爭路的危機，若較大型的車輛駛入，亦可能容易釀成事故。

村民：拆咗我哋又起返、起返又拆

在該村居住多年的村民透露，早在逾10年前已僭建車橋，除了私家車外，平日連田螺車、吊臂車等大型車輛亦會經該橋駛入村內：「 行車嗰條（橋）10年㗎喇，但係佢拆咗我哋又起返，起返又拆」，他坦言已數不清拆過多少次，現時新的「僭建車橋」約兩周前才完工。

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僭建行車橋為方便村民建丁屋

他續指，因為有村民要興建丁屋，故判頭便自行僭建車橋，以節省過萬元成本，「啲判頭（鋪）㗎，我哋就唔使出錢…佢好易啫，佢搵架吊車，將嗰啲鐵……都係十幾呎闊度，跟住鋪啲橫鐵，咁樣面頭就鋪啲泥（瀝青）。」

該村民提到，僭建車橋的成本僅數萬元，惟若要向政府申請正式建橋，便要聘請專業人士繪畫圖則，開支動輒數百萬元，明言「如果申請正式起，我哋就唔會起喇」，只能在今次清拆過後，日後要再建屋便會原址重新築起新車橋，僭建活動看來永無休止。

水務署外判工人亦曾僭建車橋

除了是村民非法僭建，連政府部門的工程亦曾牽涉其中。該村民提到，水務署早前在村內鋪建食水喉時，其外判工人亦曾僭建車橋，「起咗之後，水務局（署）判頭話，不如我哋起咗呢，第日就唔拆畀你哋用」，村民以為是復興該村的曙光，惟地政總署及後又揭發事件，以不支付工程費為條件，要求判頭清拆車橋還完。

地政總署稱將採取土地管制行動

翻查資料，早於2011年在同一位置，亦曾被揭發有「僭建車橋」，方便村民運送建築材料入村興建丁屋，節省建屋費。當年沙田地政處已確認，這屬未經批准搭建的行車橋，並於2012年移除。

地政總署最新回覆指，沙田地政處早前曾接獲投訴，派員視察發現在政府土地上有未經批准搭建的行車橋，將採取土地管制行動。

水務署指原水水質正常

至於食水會否受污染？根據水務署的資料，香港約有三份一土地被劃作集水區，用作收集並儲存雨水，當中大部份位處郊野公園範圍，該署強調集水區「受妥善保護以防遭受污染」，而梅子林村村口的集水區正是其中之一。

水務署回覆查詢時證實，涉事的僭建車橋位於集水區內，收集的原水會儲存在萬宜水庫，亦一直定期於所有集水區範圍（包括梅子林集水區）抽取原水樣本監測水質，恆常化驗結果顯示原水水質正常。所有原水會在濾水廠處理，經處理的食水水質符合香港食水標準，適合飲用。如有證據證明有人違反《水務設施條例》，包括但不限於引致水務設施的水受到污染，該署會向相關人士採取法律行動。

鄉委會主席指欠行車橋 村屋復修難

身兼沙田鄉事委員會主席的沙田區議員莫錦貴當年曾為村民「解畫」，他估計，行車橋再現，只是村民為應付臨時建屋所需，「起完就會拆」。他解釋，為改善生活環境，村民有意復修丁屋，但即使有行車橋，一間屋的建築成本亦達200多萬元，倘連橋也沒有，靠人手枱建築材料，成本更是「天文數字」，「建築費多一倍都無人肯做」。

莫錦貴估計，行車橋再現，只是村民為應付臨時建屋所需，「起完就會拆」。。（資料圖片／盧翊銘攝）

他認為，原居民是業主，長年在村內生活，熱愛自己的地方，本來靠山水維生，卻因變成集水區，連食水供應也變得不穩定，發展亦處處受到限制。他透露，村民已接獲地政總署指示拆橋。

梅子林村村長吳水清過往受訪時亦曾表示，多番要求政府架設行車道路作運輸及緊急用途，卻遭駁回，村民自行搭建的臨時行車橋亦被政府指違例而拆除，令有意遷入村內居住的原居民，因無法運送建築材料而被迫擱置計劃，外遷「捱貴租」。

▼沙田梅子林曾現違規收費營地▼

