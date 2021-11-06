活化被遺忘梅子林及蛤塘　團體擬入村種咖啡、辦營地體驗客家文化

新界東北吊燈籠北面山坡上，昔日充滿「人氣」的梅子林村及蛤塘村，早已人去樓空，舊平房經歷風雨磨蝕留下歲月痕跡，成為被遺忘的小村落。

有團體近年為兩條村注入新活力，畫上當地「名物」的七彩壁畫、重新開墾雜草叢生的梯田，計劃在當地種咖啡及設立露營場地，棲身杳無人煙的偏遠山谷也可創造收入，保育村的文化。



▼活化森林村落▼



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梅子林及蛤塘是「慶春約」其中兩條客家村落，對不少都市人是陌生的地名。1960年代是梅子林村及蛤塘村的全盛時期，各自有約百名村民，以種植稻米及果樹，例如年桔及梅子為主。但1970年代，村民因農村生活艱苦及交通不便，陸續移居到市區或外地謀生，兩條村落也逐漸荒廢。

部分屋子經歷數十寒暑倒下，雜草叢生遮蓋了鄉村容貌。香港大學公民社會與治理研究中心嘗試把小村回復昔日繁盛的樣子，透過「鄉郊保育資助計劃」獲資助近1,500萬元，今年初起推行為期3年、以梅子林及蛤塘社區為本的森林村落生態系統管理，是本港首個以高地森林為目標，同時保育自然與文化景觀的自然保育管理協議項目。

偏遠鄉村早已荒廢 藝術裝置進駐增色彩

從馬料水乘船到荔枝窩碼頭，需時90分鐘，再往山上步行20至30分鐘，才進入梅子林，黃牛、果子狸、網絲蛺蝶等多幅壁畫映入眼簾。這條村由曾氏客家人建立，至今已約有400多年歷史，但荒廢了超過30年，早已沒有常住村民。隨着多個藝術裝置進駐，吸引不少遊人「打卡」；重新種植原有植物，增設蝴蝶區可觀賞蝴蝶成長之路，亦設昆蟲旅館，增加村內生物多樣性。

「碩果累累梅子林」是新增壁畫之一，畫中主角正是村內常見的桔、油金子、荔枝、楊桃等。畫家葉曉文說，以前的村民靠山食山，採集野果作零食，例如把柯樹果實放入火中燴，待爆開當堅果享用，而油金子的葉曬乾後放入枕頭，有助改善睡眠。透過村民口述歷史，把記憶留在畫裡。

環境保育為先 冀原居民回歸

香港大學公民社會與治理研究中心項目經理游慧瑜表示，荔枝窩是「慶春約」的中心，希望把已實踐的鄉郊活化模式延續至附近村落，並發掘起獨特性，故陸續重新開墾舊日梯田，研究在高地林蔭下種咖啡等，使偏遠村落也可賺取經濟收入。她解釋，這些小村位置偏遠，若種植有機農作物出售，利潤不多，亦須承擔昂貴的運輸成本，而種咖啡的人力投入較少，加工後價格亦可提升，故把荔枝窩出產本地咖啡的經驗，移植梅子林。

除了復耕，梅子林日後或成為新營地。游慧瑜說，計劃在森林中設立營地設施，讓參加者可以觀星、夜行、跟村民學做茶粿等，成為都市人的另類客家體驗，預計最快明年下半年試業。她認為「這七條村不是競爭對手，而是互補角色」，希望令原居民感受到這裡是「未來可以回歸的村落」，亦成為其他偏遠鄉村的「借鏡」。

梅子林村村長曾玉安（右）希望兩條森林村落日後變得宜居又宜遊。（勞敏儀攝）

今年75歲的蛤塘村村長范秤有表示，在這條村土生土長，希望重新復修舊居後，從市區搬回出生地度過餘生，也期盼鄉郊活化後，離開的人也願意回鄉，重現昔日的熱鬧。梅子林村村長曾玉安亦說，除了改善鄉下環境，也希望早日開放沙頭角禁區，減低交通費，令兩條森林村落變得宜居又宜遊。