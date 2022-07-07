公務員加薪｜政府人員協會去信李家超促考慮士氣　上調加幅至近4%

行政長官會同行政會議日前建議，各級公務員劃一加薪2.5%，政府人員協會今日（7日）去信行政長官李家超表達不滿，指近日透過問卷調查，有94%受訪公務員認為加幅應不低於4%，要求政府可在考慮公務員士氣下調整加幅。協會又指2.5%加幅「由始至終沒有令人信服的解釋」，又批評政府作出決定後沒有諮詢四大團體，形容做法不尊重。



行政長官會同行政會議日前建議，各級公務員劃一加薪2.5%，引起多個公務員團體不滿。（資料圖片）

政府人員協會去信李家超指近日向公務員發出問卷，獲10,892份回覆，當中94%要求加幅不低於4%，促請當局慎重考慮公務員士氣，上調加薪方案，接近不低於4%的期望。

對劃一加2.5%非常失望：由始至終沒有令人信服的解釋

協會指出，對劃一加薪2.5%感非常失望，認為當局未能全面回應職方對薪酬調整的訴求。協會指出，劃一加薪2.5%的依據，政府由始至終沒有令人信服的解釋，特別是當中以甚麼理據為基礎，並認為當局未能釋除員方合理的期望，現時政府提出的加薪方案與薪酬趨勢淨指標有明顯差距，亦與公務員期望加出現嚴重落差。

協會又表示，當局在本月5日行政會議結束後，未有約見諮詢四個主要跨部門公務員團體，對此深感不滿：「當局現時做法是不尊重長期支持和參與政府諮詢工作的公務員團體。」