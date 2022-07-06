公務員加薪｜指建議加幅絕不草率　楊何蓓茵：無討好商界的意思

特首及行政會議建議公務員劃一加薪2.5%，多個公務員組織表示強烈不滿，今日（6日）按機制向公務員事務局局長楊何蓓茵反映意見。



楊何蓓茵指，下午向四個公務員中央評議會職方代表會面，講解行政長官會同行政會議建議各級公務員劃一加薪2.5% 的考量，亦聽取他們對加薪方案的意見。



公務員事務局局長楊何蓓茵。（盧翊銘攝）

楊何蓓茵說，公務員一直以來為市民提供專業、高質素的公共服務，特別過去兩年積極投入抗疫，新一屆政府充份肯定公務員過去的努力。她指，今次高中低層人員的薪酬趨勢淨指標均錄得正數，都是公務員加薪的考慮因素。

疫情反覆、經濟不確定 不適宜大幅加薪

然而，楊何蓓茵提到疫情反覆，本港未來經濟復甦仍存有不確定性，外圍經濟亦不明朗，加上政府財政狀況，目前並不適宜大幅加薪，認為今次的方案是經深思熟慮下的審慎建議。

對於多個工會表達失望，楊何蓓茵表示明白未能達到他們的期望，但希望對方理解，今次建議方案綜合社會對未來經濟及大環境的看法，平衡多項因素，絕不草率，亦無討好商界的意思。

楊何蓓茵會將職方全部意見轉達行政會議，爭取在立法年度會期結束前，就有關方案諮詢立法會公務員及資助機構員工事務委員會，然後提交財務委員會審議。若成功在今個會期取得撥款，公務員最遲可於8月追回加幅。