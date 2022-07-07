25歲菲籍女打美白針後敗血病住ICU　衞生署揭無牌行醫轉介警調查

衞生署今日（7日）公布，本月5日一名25歲女子，在油麻地接受懷疑非醫護人員進行的靜脈注射穀胱甘肽(坊間稱美白針)後，出現發燒和頭痛，她同日入住深切治療部，診斷懷疑敗血症，目前情況穩定，衞生署提醒市民靜脈注射應由專業醫護人員進行。



據悉，女患者為一名菲籍人士，由於她拒絕透露注射地址及注射人身份，懷疑有人涉及無牌行醫，衞生署轉介警方跟進調查。



25歲女子正入住瑪嘉烈醫院深切治療部接受治療。（資料圖片）

衞生署表示，昨日（6日）接獲醫院管理局通報，油麻地一處所有懷疑非醫護人員進行的靜脈注射穀胱甘肽後出現敗血症的個案，該名25歲女子本身健康良好，接受注射後不久出現發燒和頭痛等病徵。她本月5日到北大嶼山醫院急症室求診，同日被轉送瑪嘉烈醫院深切治療部接受治療，臨床診斷為懷疑敗血病，目前情況穩定。

在油麻地處所接受十次注射

根據病人提供的資料，她於同一地點接受了十次穀胱甘肽靜脈注射，而最後一次注射於本月5日進行，個案的調查工作會繼續進行。

衞生署呼籲市民不應接受任何並非由專業醫護人員提供的治療，尤其是靜脈注射。任何人士如在接受靜脈注射後感到不適或出現發燒等病徵，應立即求醫。市民接受注射前應先了解程序詳情、潛在風險和可能出現的併發症，並徵詢專業醫護人員的意見，作知情的選擇。