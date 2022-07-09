教育展開鑼內地升學展商指查詢增一倍　中五生稱安全考慮不選美國

臨近DSE放磅大日子，同學們與其在家憂心放榜成績。第28屆香港國際教育展於今明兩天（9日至10日）於香港會議展覽中心5C展廳舉行。教育局局長蔡若蓮指，為便利學生到內地升學，學生透過DSE成績可直接到內地升學，更可申請資助，「香港背靠祖國，融入國家發展大局，活出更精彩豐盛的人生。」



有提供內地升學資訊的參展機構指出，今日在場查詢的學生較去年多近一倍，料與港府大力推廣有關，並以資訊科技及中醫學科較受歡迎；至於主力經營海外升學的參展商亦指，人流和查詢人數一如以往地多，亦有人以移民為前提升學。



會場內有應屆DSE生表示，正考慮到海外升學；至於升學目的地，有學生就認為，美國是個「不安全的地方」，不會考慮。亦有中學生首選仍是在港升學，因希望與家人共聚。



第28屆香港國際教育展今（9日）開幕，並於今明兩天（9日至10日）於香港會議展覽中心5C展廳舉行。（鄭嘉惠攝）

內地升學展商：今年查詢人數多

在場推廣赴內地升學資訊的參展商香港專科學校代表余女士稱，今年教育展查詢人數比去年多約一倍，同學亦較為熱衷，大部份是仍未考DSE的中四或中五學生。她認為，可能因應港府大力推廣，被大灣區發展吸引，又或不想離家太遠。內地院校提供的學科之中，以IT相關學科和中醫等學科，最受香港學生歡迎。

另一展商，留學澳洲諮詢中心總監張政然說，除澳洲升學資訊外，亦有加拿大升學的查詢「一方面是加拿大的『救生艇計劃』，另一方面是加拿大學校就讀時間比澳洲少，最快兩年便能畢業。」今年查詢狀況與上年相若，大多數查詢人士多為了移民。

在場推廣的內地展商香港專科學校代表余女士表示，今年查詢人數比上年多約一倍。（鄭嘉惠攝）

留學澳洲諮詢中心廣告總監張政然表示公司30多年來只辦澳洲升學，但近年因應學生需要，改成澳洲和加拿大兩項。（鄭嘉惠攝）

英國設計科出路廣闊受歡迎

首次參展的天麟教育公司，主力提供英國升學設計藝術學科升學資訊。該公司教育經理陳美卿就表示，感受到學生對海外升學相當踴躍，很多人對藝術設計有興趣。她指，藝術設計在香港出路非常狹窄，英國的博物館等設施較多，有興趣朝藝術設計發展的學生，不少選擇到英國留學。

對歷史有興趣的邵同學表示如果要到海外留學，會選去英國。（鄭嘉惠攝）

入場參觀教育展的中五學生邵同學表示，日後想修讀歷史相關學科，亦打算留在家人身邊，首選仍是在本地升學。但如果決定要到海外留學，則會傾向選擇英國，因自己比較嚮往英國城市生活。

被美國校園槍擊事件嚇怕不考慮赴美留學

中五學生黃同學稱，現時考慮在本地或內地升學作選擇。她表示，如果選擇到海外升學，會以「安全」為首要考慮，美國對她而言，便是不安全的地方：「好驚，因為有槍。」她解釋，從新聞看到美國校園槍擊事件，因而感到擔心，不考慮到當地升學。

黃同學表示，當地是否安全，是考慮海外升學地點因素，故不考慮美國。（鄭嘉惠攝）

今屆香港國際教育展再臨會展，展覽會涵蓋各海內外大、中、小學、專上、持續進修學院及升學顧問中心，有超過750間來自18個國家及地區的院校和教育機構參與。今屆展覽共設有4 大展區，包括「海外升學區」、「本地升學區、「持續進修及課外活動區」及「台灣升學區」，市民可免費入場。