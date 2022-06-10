牛津劍橋港生設免費升學諮詢　助基層報考英學府：港生有好大潛力

基層學生放眼世界，負笈海外最高學府聽來遙不可及，但只要肯發夢，就有人會助你追夢。一班來自香港的牛津及劍橋留學生，自發組隊成立「昇普計劃」（Access Abroad Hong Kong），為有意投考的中五學生免費提供升學諮詢，包括一對一傳授報讀攻略及申請獎學金心得等，冀弱勢學生毋須「望門興嘆」。

執委成員大多曾就讀本地官津學校，他們期盼能打破大眾的固有想像，亦令清貧學生有多一條出路選擇，負責領軍的劍橋港生陳思言（Ethan）不諱言，互助旨在發揮薪火相傳精神，今年更擴大校網至另外十間英國大學，「香港學生絕對好大潛力，好叻、好醒同好勤力，如果因學校或家庭背景，而抹殺可能性，咁樣好可惜。」「昇普計劃」現時正接受報名，本月12日截止。



Ethan（左）及Brighton（右）是合作無間的戰友，他們期望可為基層學生開拓升學出路，「如果因學校或家庭背景，而抹殺可能性，咁樣好可惜。」（受訪者提供）

正值六月的考試季，Ethan在書海埋頭苦幹，也與戰友們忙著籌備招生事宜，時間兩邊分配，分身不暇，但他笑著說仍然值得。即使外出用膳，大夥兒的話題亦離不開如何擴充助人計劃的規模，繼續發揚光大，「點樣可以再突破畀多啲香港學生知道，都想開拓埋新界官津校領域。」

遊學團後更肯定海外升學意念

「唔一定要家底好好先可以嚟到呢度讀書，其實仍然有路可行。」來自荃灣官中的Ethan，曾是計劃受惠者，現時正就讀劍橋大學人類社會政治學二年級，並接棒擔任聯合總監，以自身經歷力證凡事皆有可能。他中學時成績中上，是校內的活躍份子，戲劇及校社比賽均見其身影，也與不少本地生一樣，放學後聯群結隊踢波、到快餐店打機，中學生活滿載回憶。

不少同學力爭入本地三大，他則於中三升中四暑假，已萌生赴海外升學意向。他中四那年也曾參加作文比賽，獎品是劍橋遊學團體驗，得以親身踏足夢想學府，感受當地學術氣息，「完咗個旅程更加堅定」，他暗自期許，「我一定要返到嚟。」

Ethan於荃灣官立中學讀書，早前中三升中四的那個暑假，已萌生赴海外升學意向，但曾一度求助無門。（受訪者提供）

零人脈「盲摸摸」，首遇無力感，他嘗試諮詢升學顧問，但收費高昂，諮詢費每小時數千元，迫使他打退堂鼓：「嘩，咁貴嘅。」求助無門，他決定摸著石頭過海，繼續備戰DSE，也同時自修美國大學入學試，並趁機選讀更有興趣的社科科目，增加命中率，但他寄語指，考生毋須仿效，免走冤枉路，「專心考好DSE夠架喇。」

「教育係其中一個最重要嘅途徑向上流動」

來到最後直路，Ethan偶然機會加入「昇普計劃」，並獲配對義工導師，協助撰寫個人簡歷，「會教你睇邊本書，引用邊個學者」；對方亦助他做好事前準備，包括一對一模擬面試，他最終如願獲劍橋大學取錄，並考獲全額獎學金，更可支付當地生活費。Ethan雖非出身基層家庭，但海外留學所費不菲，他回望指，「如果唔係『昇普』，就算考得到，都未必拎到全額資助。」

「香港學生絕對好大潛力，好叻、好醒同好勤力，如果因學校或家庭背景，而抹殺可能性，咁樣好可惜。」就讀社會學科，亦令他在意資源分配、社會不公及經濟懸殊等普世議題，他畢業後亦有意回港從事非牟利組織，推動教育平等，「教育係其中一個最重要嘅途徑向上流動，自己好中意香港，想香港更好，令教育更平等。」

他說，現時正於「牛劍」讀書的香港官津學校學生，「兩隻手指數得晒。」「昇普計劃」自2017年成立，首三年成功入學人數由單位數，躍升至2020年的17人，取錄率達27%。Ethan表示，今屆正進行招生，並擴大校網至英國其餘十間學府包括倫敦大學學院（KCL）、倫敦政治經濟學院（LSE）等（名單及詳情按此），將於本月12日截止，歡迎有意的中五學生或有意於2023年入學人士申請，有經濟需要者優先考慮，所有申請人須進行面試。

Ethan指，當地學習氣氛濃厚，亦有來自不同國籍的同學，有助開拓世界觀。（受訪者提供）

「昇普計劃」現役成員大多來自本地官津校，他們亦不斷在校內「招兵」，狀大義工導師團，吸納受助者以外的「牛劍」留學生。（受訪者提供）

Ethan（右）及Brighton（左）與其他執委們志同道合，亦成為好友。（受訪者提供）

Ethan期望今屆可擴大收生，他們亦不斷在校內「招兵」，狀大義工導師團，吸納受助者以外的「牛劍」留學生。與Ethan合作無間的戰友Brighton是執委之一，他來自港島名牌津校，並自行報考成功，現時正於劍橋大學研讀政治與國際研究，但他坦言，校內缺乏海外升學資源，曾邀請老師撰寫推薦信，對方亦無從入手，故當初投考時亦感迷惘，「如果當初有人教路，條路會順好多，所以都想以過來人身分，分享經驗。」



正於劍橋大學攻讀自然科學一年級的Ryan，則來自屯門保良局百周年李兆忠紀念中學。他去年於DSE考取佳績，成功獲中大醫科取錄，但一向心儀生物化學，期望未來可研發藥物，遂決定放手一搏，「屋企人無干涉，自己都思考咗兩、三個禮拜。」他直言，自己就讀屋邨學校，本以為海外升學遙不可及，「但原來通往呢個世界嘅路係實際存在，唔係完全無可能。」

他又分享預備面試經過。Ryan曾自行撰寫投考大學所需的個人簡歷，他笑言，最初版本似每周例行論文，欠缺個人特色，經導師指導後，加入其課外活動經歷，及展現入讀熱誠，最終經歷九次修改始感滿意。

面試貼士：識答與否都唔緊要，主要考探究精神，而唔係對同錯

Ryan表示，由於正值疫情，面試於網上形式進行，考官會就學科內容考核臨場反應及表現，「有時都會畀佢地追問到口窒窒，但識答與否都唔緊要，其實大部分考生都唔會識，主要考探究精神，而唔係對同錯。」

成功「過三關」後，Ryan已赴笈英倫升學，轉眼將近一年。他提到，學術氣氛及文化最值回票價，「自己本身較少思考，得過且過，但見到其他人都勇於表達意見」，亦令其漸受薰陶。

「昇普計劃」現正接受招生報名，本月12日截止：



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