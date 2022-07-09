蔡若蓮鼓勵青年內地升學認識國家 指香港會積極培養國際視野人才
撰文：馬煒傑 鄭嘉惠
出版：更新：
教育局局長蔡若蓮今日（9日）出席香港教育展開幕典禮時表示，會積極培養有國際視野人才，配合個人生涯規劃，投身社會作準備；蔡若蓮又鼓勵學生內地升學，把握國家發展最新趨勢，深刻認識國家。
一連兩日的第28屆香港教育展今日（9日）開鑼，在香港會展中心5樓舉行。今屆展覽共設有4大展區，包括「海外升學區」、「本地升學區」、「持續進修及課外活動區」及「台灣升學區」，展商包括來自英國、加拿大、澳洲等18個國家逾750間院校、教育機構和駐港領事館，以及升學中介及顧問公司等。市民可免費入場。
教育局局長蔡若蓮在開幕禮致辭時提到，會積極培養有國際視野人才，配合個人生涯規劃，投身社會作準備。蔡若蓮又鼓勵學生內地升學，並把握國家「十四五」規劃。她指，畢業生可用DSE成績報考內地大學，鼓勵青年把握國家發展最新趨勢，深刻認識國家。
▼7.09 第28屆香港教育展▼
廠商會會長史立德致辭時，亦引用國家主席習近平訪港時稱，「青年興，則香港興；青年發展，則香港發展；青年有未來，則香港有未來」」，指廠商會將致力提供更多機會，幫助香港青年成長。
▼6.11 第三屆「國際移民及置業博覽」▼
+9
DSE升學│培訓雙語專才！全港首個「手語及雙語研究」高級文憑課程牛津劍橋港生設免費升學諮詢 助基層報考英學府：港生有好大潛力英基職員涉受賄助取錄 升學專家料屬冰山一角：屢聞賄款10萬起跳DSE放榜｜專家剖析DSE升學資訊 運動員鼓勵年輕人堅毅追夢