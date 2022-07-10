通關｜深圳灣離境人數升　港府下周推網上預約檢測　沒預約禁過關

港府周六（9日）公布，因應深圳灣口岸離境人流增加，將於下周為特別核酸檢測服務，推出網上預約系統，以便旅客安排過關行程。政府估計在網上預約推出前的最繁忙時段，核酸檢測需時3小時，故在系統推出前，將按人流採取管制措施。



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增加檢測儀器和人手應付過關旅客 繁忙時間須戶外輪候

政府表示，隨着深圳健康驛站的每日名額，於本周五（8日）增加，並設有額外的「人文關懷通關」名額，供特定群組申請，估計經深圳灣口岸離境的人流將陸續上升，免費快速核酸檢測的需求亦會上升。

政府指，已根據預計旅客數量，安排檢測承辦商，增加檢測儀器和人手，以應付每日過關旅客數量。惟繁忙時段需時間消化旅客，估計輪候將會頗長，同時深圳灣口岸亦未有足夠空間可供輪候，令致部份旅客須於口岸戶外地方等候。

先取得深圳健康驛站名額 再網上預約檢測

為便利旅客預先安排行程，經深圳灣口岸離境，政府將於下星期內，推再離境特別核酸檢測網上預約系統。屆時，旅客須先取得深圳健康驛站名額，再經網上系統預約當天的特別核酸檢測時段。 旅客須按時到口岸檢測，未有預約的旅客將不准進入，亦不能過關。

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最繁忙時段核酸檢測需3小時

現時深圳灣口岸的服務時間，為每日上午9時至晚上8時。政府免費提供的特別核酸檢測服務時間，為上午8時至晚上6時30分。政府按最新的過關人流作估算，旅客在最繁忙時段，需約3小時進行特別核酸檢測，非繁忙時段則約需2小時。

按人流考慮採取管制措施

為避免口岸過度擠擁，政府呼籲旅客，避免在最繁忙時段，即早上9時至中午，在深圳灣口岸過關。政府將會定時公布最繁忙時段及預計輪候時間，而在落實預約安排前，亦會按人流考慮採取管制措施。

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