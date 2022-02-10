避疫｜沒訂隔離酒店人士闖關　500人逼爆深圳灣　多人通宵等隔離

疫下要經深圳灣口岸到內地，需先預約內地的隔離酒店。不過有正身處深圳灣口岸的市民向《香港01》透露，由於有約400名人士未預約隔離酒店便「闖關」往內地，結果深圳關口大排長龍，甚至影響已預約房間的人士，無法乘坐內地當局安排的接駁巴士前往檢疫，

據了解，昨晚（9日）有不少人在口岸通宵等候。他表示，今日（10日）中午時份，深圳口岸估計有約500人等候，即使已預約隔離酒店，仍未知何時可離開，現時與妻子及幼兒滯留關口，直言：「真係好唔方便」；並批評香港入境處在辦理過關程序時，未檢查是否已預約內地隔離酒店，以致出現上述情況。

深圳市人民政府口岸辦公室昨日發通告指，近期深圳灣口岸入境人員大幅增加，隔離酒店持續爆滿，「接轉資源能力嚴重超限，出現部分未預約旅客滯留現場情況。」當局續指，為避免影響已預約人士，呼籲入境者要遵守先預約隔離酒店的規則。



深圳市人民政府口岸辦公室昨日亦發通告指，近期深圳灣口岸入境人員大幅增加，隔離酒店持續爆滿

早上與妻兒到深圳灣下午仍滯口岸 逾4小時未到隔離酒店

Nathan今早與妻子帶同幼兒，約10時到深圳灣口岸，希望回鄉探親。他早前已成功預約深圳的「健康驛站房間」，即隔離酒店，但到達深圳關口時發現，隔離酒店的接駁巴士大排長龍，估計現場逾500人，直至下午2時，他仍然滯留於口岸，即從到達香港關口計算，4個小時都仍未到達隔離酒店。

Nathan表示，原打算避過農曆新年高峰期，才選擇現時回鄉，疫情下每年都會到內地，但未曾發生同樣情況。他引述現場職員指，昨日估計大約有400人，未有預約隔離酒店，便動身從香港到內地，由於香港入境處職員本身未有檢查相關紀錄，結果入境深圳時出現問題，未知如何處理。

▼2.10「疫苗通行證」率先在D類食肆推行▼



+ 8

防疫人員知悉「闖關」情況 明白香港疫情嚴重未有遣返

Nathan續引述深圳疫情防控人員指，其實他們知悉有人闖關，但由於理解香港疫情嚴重，出於同理心，故未有遣返「闖關」者。

2月10日，「健康驛站房間線上預約系統」的預約情況，每日大約800個名額，直至2月16日，全部名額已爆滿。（「健康驛站房間線上預約系統」網站截圖）

周三1,790名香港居民經深圳灣出境 超出預約名額1.5倍

翻查資料，去年1月份最初推出預約措施時，深圳市政府的「健康驛站房間線上預約系統」，每日預約名額約為2,000個；但到今年1月時，只有約800個。根據香港入境處的數據，昨日經深圳灣口岸出境的人數為2,141人，當中1,790人為香港居民，其餘主要為內地人。按此計算出境人數超出預約名額1.5倍，不過每個名額最多可添加3名直系親屬。

事實上，深圳市人民政府口岸辦公室昨日亦發通告指，近期深圳灣口岸入境人員大幅增加，隔離酒店持續爆滿，直指：「接轉資源能力嚴重超限，出現部分未預約旅客滯留現場情況。」當局續指，為避免影響已預約人士，呼籲入境者要遵守先預約隔離酒店的規則。

深圳市人民政府口岸辦公室昨日亦發通告指，近期深圳灣口岸入境人員大幅增加，隔離酒店持續爆滿

數百人口岸通宵等候 包括已預約隔離酒店的人士

根據內地當局於2020年12月發出的指引，假如入境者不能出示通關當日有效 的預約確認，將不予安排房間，並會遣返回香港。

據知，由於「闖關」人士眾多，當局未及處理，據了解昨晚有數百人於口岸通宵等候，當中包括已預約隔離酒店的人士。Nathan批評，兩地政策應該統一，香港邊境職員應先檢查出境者持有效預約證明，然後才放行出境。他續稱，現時內地當局未能應付大批「闖關」人士，影響已預約人士，情況極為不便。

據了解，香港邊境職員無權核查出境人士是否持有上述證明，兩地過關時本身未見問題，然而進入內地範圍後，安排隔離酒店的程序出現問題，未及應付大批未預約的市民。

▼2月9日 港島中環及小西灣出檢測人潮▼

