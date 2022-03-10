內地婦無預約酒店兩度「闖關」深圳灣　關口通道「躺平」終獲放行

香港疫情激增，深圳隨即收緊入境限制，減少檢疫酒店預訂名額。有來港多時的內地婦人，在無預訂酒店的情況下，連續兩日經到深圳灣「闖關」，一度滯留中港禁區，被警方帶回香港，翌日再「躺平」在深圳口岸行人通道，最終獲內地放行，入住檢疫酒店。

香港警方指，有內地人滯留深圳灣管制站，最終將其帶回天水圍住所，案件列作「求警協助」。



曹生母親無預訂檢疫酒店，兩度經深圳灣離港，成功「闖關」返回內地。圖中排隊人士並非曹生母親。（讀者提供）

第五波疫情嚴峻，昨日（9日）核酸檢測確診人數仍有58,757宗，部份市民更早早北上避疫。當時踏入新年的2月，有500人逼爆深圳灣口岸，滯留多個小時，多人在未預訂檢疫酒店下仍然「闖關」。

闖關屢禁不止

港府在2月10日公布，所有入境深圳的旅客須持有兩地政府認可的24小時內的核酸檢測陰性結果證明；及預約14天酒店的預約確認單，否則不予入境深圳。港府呼籲不符合以上入境深圳要求的旅客不要前往深圳灣管制站。

惟有消息指每日「闖關」人數仍屢禁不止，更有不少人在網上分享成功「闖關」的經歷。根據入境處數字，8日經深圳灣離境人數有495人，有80人為內地人。現時每日檢疫酒店提供的房間數量約500個，但至15日可供預約的房間已爆滿。

現時每日檢疫酒店提供的房間數量約500個，但至15日可供預約的房間已爆滿。

首度「闖關」後滯留中港禁區至凌晨

《香港01》聯絡成功「闖關」內地婦人的兒子曹生，他透露50多歲的母親早前來港探他，但父親在上周六（5日）因腦梗塞後遺症入院，故母親打算返回內地照顧父親。

曹生指母親在周一（7日）晚上自行到深圳灣離境香港後，未能成功入境內地，更在晚上十時多被入境處職員發現她逗留在關口禁區位置，被要求返回香港。

惟她不願返回香港，等到深圳一方的邊境人員下班後，仍想原地等通宵闖關，最終香港警方到場調停，在凌晨2時把她送回天水圍的住所。

闖關內地婦，在深圳灣口岸，中港出入境櫃位中間通道「躺平」。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

行人通道「躺平」 稱願在內地被捕

但曹太仍然不死心，在周二（8日）中午再度經深圳灣闖關。她離境香港後，到深圳灣口岸入境。深圳市防疫指揮部工作人員起初不讓她通過，她跟工作人員理論後仍不成功，她便躺在關口行人通道要求放行。

「要不拉我回內地起訴我妨礙公務，要不放行我通過」，曹先生引述曹太的說法，職員最終無奈放行並讓她入住檢疫酒店。曹生更稱返回內地是母親的基本人權，不應因沒預訂酒店，限制她的出入境自由。

曹生稱他曾在淘寶付3,000元人民幣代搶檢疫酒店，也曾找朋友代搶港珠澳橋金巴車票，甚至嘗試訂機票先飛往其他省市，但都不成功，故才冒險「闖關」。

▼2月９日 500人逼爆深圳灣 多人通宵等隔離▼



鄧家彪籲勿效仿

立法會議員鄧家彪指，他理解有市民急須返回內地，但在無預約檢疫酒店下「衝關」，會為內地帶來風險。他呼籲不符返回內地要求的市民，切勿「闖關」，否則或令中央收緊香港返回內地的要求，令更多有需要的市民不能返回內地。

工聯會立法會議員鄧家彪。（資料圖片 / 李澤彤攝 ）

警方：曾接獲有內地女子逗留管制站範圍通知

警方回覆指，在3月7日晚上約10時多接獲相關部門通知，指一名內地女子因未能符合返回內地檢疫的要求，一直逗留在深圳灣管制站範圍。人員接報到場，向該名內地女子了解事件，及後警方將該名女子送至天水圍，她其後自行離去，案件列作「求警協助」。

▼3月8日 香港市況▼

