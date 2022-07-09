世界最大如意宮燈展覽亮燈　展期至10月中　李家超籲到場觀賞打卡

大型如意宮燈展覽「明珠耀彩迎銀禧 萬眾同心展未來」今晚（9日）中環亮燈，為目前全球最大型吊掛花燈，高達13米，以慶祝香港回歸25周年及懲教署改名40周年。



如意宮燈由即日起至10月中在中環皇后像廣場花園免費展示。亮燈儀式主禮人、特首李家超致詞時，誠邀市民帶同鄉親好友到場與宮燈影相「打卡」，共慶回歸。



獲健力士世界紀錄大全認證最巨型吊掛花燈

大型如意宮燈展覽由慈善組織懲教署、中西區民政事務處、康樂文化事務署和中西區各界慶典委員會合辦。花燈高13.08米、濶9.03米，是繼2017年後，再次為香港創造最巨型吊掛花燈的世界新紀錄，獲得健力士世界紀錄大全及世界紀錄協會確認。除了宮燈外，會場亦設有造型特別的花燈，展示香港運動員在國際賽事屢創佳績的英姿。

籌委會聯席主席、花燈製作策展人夏中建在致歡迎詞時表示，花燈無論造型或色調，都經過精心策劃，令花燈無論在日間，或是晚間都閃耀繽紛；花燈在鋪排上結合了中西格局的設計，頂部和底部以艷麗的蓮花襯托，呈現出高貴而潔淨的自然美，中間部分揉合了西方建築的美學，另外又在下層用上優質布料，印上國家安定，香港繁榮等祝福語。

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採用「黃帝布」 特別透光兼可抵受強風暴雨

夏表示，燈座旁置放多款反映香港美好回憶的現代創作，包括多款奧運項目的運動員立體造型，，顯示運動員敢於接受挑戰，不屈的精神。他特別提到，是次製作所用的材料撰擇高質的「黃帝布」，透光特別強，在夜晚黑暗的環境中亮起燈來額外晶瑩剔透，抵受風雨能力也特強，置於戶外能抵受強風暴雨。

紥作工藝是香港非物質文化遺產，為令公眾對紥作工藝有更深入認識，通善壇安排了中秋花燈紥作工作坊，由夏中建師傅主持，免費教授花燈紥作。

李家超引習近平七一講話：會全力以赴凝聚各方力量

李家超致詞時表示，這個如意宮燈特別設有以「慶香港回歸廿五載 賀懲教並重四十年」為題．在慶回歸的同時，亦慶祝「監獄署」改名為「懲教並重」的「懲教署」40周年，別具意義。

李家超恭賀設計和製造宮燈的夏中建師傅，以及所有參與紮作的團體，通過展現非凡技藝。他特別欣賞大會邀請不同界別人士參與製作，包括義工、在囚人士和家屬，以及內地希望工程學校的師生，「一齊紮作宮燈的配件，大家眾志成城，團結一致，完成這個大型創舉。」

李家超又提及國家主席習近平在七一發表的重要講話提到，他說在祖國全力支援以及特區政府和社會各界共同努力下，「一國兩制」實踐在香港取得舉世公認的成功。他作為行政長官，「我會全力以赴，凝聚各方力量，與社會各界攜手並肩，以實際行動貫徹一國兩制方針，同為香港開新篇。」