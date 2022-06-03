本港首個巿民共創NFT集氣天燈節　同時向惜食堂捐$10萬派飯予基層

疫下本港經濟尚未復元，巿民只望人人有工開，生活可以回復往昔。領展（0823）日前舉行「NFT集氣天燈節」，讓巿民在7,500個虛擬天燈上寫下為香港打氣的字句，集團同時宣布會捐款合共10萬元予惜食堂，以實際行動支持派飯團體製作飯餐及食物包予有需要的長者及基層家庭。



創作NFT天燈同時配對捐款予惜食堂

領展就近年NFT (非同質化代幣) 大熱，上月宣布舉辦首個由香港市民共同參與創作的NFT集氣天燈節，巿民只需官網頁的「開始」鍵，或可親臨樂富廣場A區美食坊之活動區，便可製作天燈，領展同時宣布每放一盞天燈，同時捐款予惜食堂，幫助有需要的長者及基層家庭送上健康營養的膳食，活動至上月27日結束，市民共創作逾7,500個天燈，製作一套NFT「萬家天燈圖」動畫，寫下無數祝願香港的字句，活動同時慶祝香港特別行政區成立25周年。

天燈典禮今日（3日）在樂富廣場的數碼天燈互動裝置區舉行。領展董事會主席聶雅倫、領展行政總裁王國龍、立法會議員李慧琼及楊永杰、黃大仙民政事務專員黃智華以及「惜食堂」創辦人董愛麗作為主禮嘉賓，在活動現場共同啓動了NFT「萬家天燈圖」動畫首播儀式。由參與活動的市民共同創作的NFT「萬家天燈圖」動畫，全球限量三件，其中一件會贈予參與創作的市民，今日由王國龍在典禮現場隨機抽出一名得獎者。另外2件則將分別送贈予一公共機構及由領展保存。

領展董事會主席聶雅倫早前表示，「在持續並反覆了兩年多的新冠疫情中，香港市民始終風雨同渡，互相扶持，讓我們的城市在疫境中仍不失盼望。領展NFT 集氣天燈節邀請全港市民聚合美善的力量，集體創作NFT天燈動畫圖，一起祈願香港百業回穩，所愛的人健康平安。」