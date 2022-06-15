紮作大王再戰世界紀錄　夥拍在囚青年歷兩年合製13米花燈賀回歸

下月便是香港回歸25周年，被譽為「紮作大王」的紮作師傅夏中建夥拍懲教署在內地的20所學校的學生，以及香港的在囚青年合力製作13.3米高及9米闊的中式巨型吊掛花燈慶回歸。夏中建同時再戰其於5年前打破的世界紀錄，是次花燈設計揉合了中華文化節慶元素及香港近年的美好回憶，耗時兩年逾千人協作紥作堆砌而成。該大型花燈料在下月2日在中環皇后像廣場亮燈，屆時市民能到場觀賞之餘，亦能免費領取以人手製作的限量小花燈。



下月便是香港回歸25周年，被譽為「紮作大王」的紮作師傅夏中建夥拍懲教署在內地的20所學校的學生，以及香港的在囚青年合力製作13.3米高及9米闊的中式巨型吊掛花燈以慶回歸。（李澤彤攝）

是次的紮作工程由天寶樓紮作師傅夏中建聯同慈善組織通善壇、懲教署、中西區民政事務處、康樂文化事務署及中西區各界慶典委員會主辦，其展覽主題為「明琇耀彩迎銀禧，萬眾同心展示來」，燈座旁亦將放置多款7米高的奧運項目運動員立體造型，如金牌劍擊手張家朗及其他運動員，讚揚香港運動員在過去的奧運會屢創佳績。大型花燈將於下月至10月期間於中環皇后像廣場展示，並在7月2日進行亮燈儀式。

是次的紮作工程由天寶樓紮作師傅夏中建聯同慈善組織通善壇、懲教署、中西區民政事務處、康樂文化事務署及中西區各界慶典委員會主辦。（李澤彤攝）

大型花燈製作橫跨中港兩地

要整作一個巨型吊掛花燈絕不容易，人手、技巧及材料更為重要。是次花燈製作，除了有紮作大王夏中建親力製作外，亦有香港在囚青年及懲教署在內地的20所學校的學生參與。夏中建憶述，在籌備計劃之初，他需要先進行逾百節的視像工作坊，手把手地教會他們一些紮作的基本技巧。歷時半年在兩方人馬經歷無數次失敗下，才漸漸上手。現正把成品陸續運到香港，再由香港一方把整個花燈堆砌。由於是次花燈製作橫跨中港兩地，亦適逢香港回歸25周年及懲教署易名40周年，夏中建認為整個過程別具意義。

選用上乘布料「皇帝布」

製作巨型吊掛花燈屬大型工程，夏中建表示製作所用的材料是選擇皇帝布，其較一般布料的透光度好及抵受風雨能力較強，屬戶外花燈的上佳布料，而支架則是使用不銹鋼及竹蔑合成的特製材料。夏中建即場示範製作花燈其中一個部件蓮花花瓣，他表示，要先把竹片一分成二，修邊、扭到適合的弧度及把其修剪至合適長度 ，其後使用漿糊及砂紙將其加固在適合位置。蓮花的花瓣結構完成後，便能把布料鋪在上方。布料需要一分為二，先放在結構上量度位置，把漿糊塗在結構四邊，再把布貼上相應位置，小心按壓固定，最後修剪多餘的布及待成品乾卻即可。

製作巨型吊掛花燈屬大型工程，夏中建表示製作所用的材料是選擇皇帝布，其較一般布料的透光度好及抵受風雨能力較強，屬戶外花燈的上佳布料。（李澤彤攝）

夏中建提到，是次活動是基於他們與懲教署5年前的合作。當時在同一個位置展出花燈，受到市民歡迎，花燈大小亦創了新的世界紀錄。歷時三個月的擺放期，吸引逾百萬觀看人次。適逢今年是香港回歸25周年，亦是懲教署易名40周年，故決定聯同中港兩地打造一個巨型花燈慶賀，並再戰世界紀錄。

計劃整整籌備兩年，除了在囚青年及內地20所的中小學生參與外，亦有智障人士協會成員共同製作。夏中建指，過往鮮有機會與智障人士接觸，形容教學過程對自己有得著，「可以更了解社會現況，同埋佢哋抱有咩心態。其實佢哋都有能力去做到一啲簡單嘅成品，唔靚都唔緊要，因為唔係咁樣衡量」，而在囚人士給他的感覺則是十分有規律，亦能專心做好每一件事。

夏中建透露，希望透過是次計劃吸引更多人從事紮作行業，現正安排中秋節文化工作坊，盼讓大眾接觸到香港非物質文化遺產紮作的工藝。被問到行業前境如何，夏則形容為前途無可限量，「可以搵到兩餐，只有一日有中國人，一日有道教，紮作就會一直有需要喺唔同情況下使用，所以仲有市場」。