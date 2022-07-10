安倍晉三逝世｜日駐港總領事館周一起設弔唁冊　到場須出示身份證

日本前首相安倍晉三上周五（8日）在奈良發表演講時遭槍擊重傷，送院搶救後不治。日本駐香港總領事館今日（10日）表示，將於明日（11日）至周二（12日）在館內設置弔唁冊，以悼念安倍晉三逝世。不過領事館指，基於保安理由，將會要求到場人士出示身份證明文件。



▼7月8日 日本前首相安倍晉三遇刺現場圖片▼



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日本國駐香港總領事館表示，將於明日至周二，在中環康樂廣場交易廣場第一座46樓的領事館內設置弔唁冊，以悼念安倍晉三逝世，開放時間為上午10時至下午4時，午膳時間亦照常開放。不過基於保安理由，領事館將會要求到場人士出示身份證明文件，而原則上亦不接受採訪拍攝。

67歲的安倍曾經兩度擔任日本首相，成為日本在任時間最長的首相。他在2020年8月，以健康理由辭職。（AP）

此外，領事館指電子版弔唁冊亦由明日至周二開放接受以電郵方式簽名，電子郵件地址為infojp@hn.mofa.go.jp，市民郵件標題可改為「【弔唁冊】安倍前首相」，並寫上姓名等。

電子版弔唁冊內容：

（1）郵件標題:【弔唁冊】安倍前首相

（2）姓名

（3）公司／團體名・職銜（如適用）

（4）內文