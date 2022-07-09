安倍晉三逝世｜蕭澤頤︰港恐襲風險屬中度　對加薪方案不作補充

日本前首相安倍晉三昨日（8日）遭槍擊後身亡。警務處處長蕭澤頤今（9日）出席警隊結業會操後，被問到警隊會否加強反恐措施，蕭稱，警隊不時會檢討本港恐怖襲擊風險，以及相關安保工作，現時本港受到恐襲風險，仍然維持中度。

行政長官會同行政會議日前建議各級公務員加薪2.5%，警察評議會代表、警察隊員佐級協會主席林志偉與公務員事務局開會後指對加幅「極度不滿」，並要求會見行政長官李家超。蕭澤頤表示，公務員事務局已交代有關安排，亦與不同職員協會傾談，故他不作補充，相信行政長官、行會及局方會考慮並作出決定。



警察隊員佐級協會不滿公務員加薪幅度，警務處處長蕭澤頤今（9日）出席警隊結業會操後表示，公務員事務局已交代有關安排，故他不作補充，相信行政長官、行會及局方會考慮並作出決定。（何瑞芬攝）

被問及日本前首相安倍晉三昨日（8日）遭槍擊後身亡，警隊會否加強反恐措施等，蕭澤頤稱警隊不時會檢討本港恐怖襲擊風險，以及相關安保工作，現時本港受到恐襲風險，仍然維持中度。

籲社會為已接受法律懲罰的年輕人提供機會

蕭澤頤又表示，過去幾年警隊招募遇到挑戰，一方面有退休潮，另一方面因香港不少大型基建建設，令警隊、海關及入境處等紀律部隊有大量人手需求。他稱，警方現時每季均推行警察招募體驗日招募人手，至今已舉行4次，上月體驗日參與人次有2,460人，比前3次平均1,463人，多近1,000人，亦收到657人申請加入警隊行列，較前3次平均200多人明顯上升，對成績感鼓舞。他又稱，會透過在大專院校的警隊學長計劃，吸引畢業生加入警隊。

蕭續稱，有感警民關係正在逐漸改善。他又稱，2019年「黑暴」事件期間，不少年輕人被控因被假新聞及假消息利用，參與非法和暴力事件，又留意到不少已接受法律懲罰的年輕人大多有悔意，強調社會應為他們提供機會，讓該些年輕人有希望亦對社會和諧穩定非常重要。

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蕭又說，警隊在防止青少年罪案方面責無旁貸，儘管犯罪情況有下降，但警方強烈關注犯罪集團利用年輕人犯案情況，包括販毒、淋紅油及賣淫等。警方續與學生、家教會及學校等合作，製作防罪短片在早會播放。